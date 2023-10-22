Сегодня, 12:55
«Спартак» и «Пари НН» объявили стартовые составы на матч 12-го тура чемпионата России.
«Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Медина, Зиньковский, Промес, Игнатов.
Запасные: Селихов, Джикия, Рябчук, Маслов, Классен, Мартинс, Умяров, Мозес, Лайкин, Бонгонда, Соболев, Мелехин.
«Пари НН»: Нигматуллин, Александров, Каккоев, Гоцук, Трошечкин, Стаматов, Боселли, Эссьен, Карапузов, Калинский, Севикян.
Запасные: Ботнарь, Кукушкин, Толстопятов, Шнапцев, Жигулев, Майга, Кухарчук, Мухин, Стоцкий, Зе Турбо, Джиянов, Кутателадзе.
Матч пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 14:00 по московскому времени.