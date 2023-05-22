«Спартак» поблагодарил своих болельщиков после домашней победы над ЦСКА

Пресс-служба «Спартака» опубликовала обращение к болельщикам после матча 28-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1).

«Пост в честь тех, без кого не состоялась бы сегодняшняя волевая победа в дерби. Пост в честь наших фантастических болельщиков! Огромное спасибо за вашу потрясающую и сумасшедше крутую поддержку! Рады, что смогли прожить такой важный победный гол на последних минутах вместе с 25 тысячами красно-белых!» — говорится в сообщении в Telegram-канале клуба.

Армейцы сохранили 2-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 54 очка. Красно-белые поднялись на 3-ю строчку, набрав 53 очка. В следующем туре ЦСКА сыграет с «Краснодаром» (27 мая), а «Спартак» встретится с «Пари НН» (28 мая).