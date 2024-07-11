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Сегодня, 17:29

«Спартак» подарил футболку греческому теннисисту Циципасу

Руслан Минаев
Стефанос Циципас.
Фото AFP
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«Спартак» отправил футболку клуба греческому теннисисту Стефаносу Циципасу.

«Конечно, мы знаем, что Стефанос является нашим болельщиком. Мы знаем, что он хотел футболку, и мы уже отправили ему ее в подарок», — цитирует ТАСС генерального директора красно-белых Олега Малышева.

Малышев добавил, что «Спартак» готов пригласить греческого теннисиста на матч.

Ранее 11-я ракетка мира в интервью «СЭ» рассказал, что с детства болеет за красно-белых и был бы счастлив получить клубную футболку.

Циципас по материнской линии является внуком бывшего футболиста и тренера «Спартака» олимпийского чемпиона Мельбурна-1956 Сергея Сальникова.

Стефанос Циципас. «Болею за «Спартак» и был бы счастлив получить от клуба футболку!» Эксклюзивное интервью Стефаноса Циципаса

Источник: ТАСС
Теннис
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Стефанос Циципас
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