«Спартак» подарил футболку греческому теннисисту Циципасу

«Спартак» отправил футболку клуба греческому теннисисту Стефаносу Циципасу.

«Конечно, мы знаем, что Стефанос является нашим болельщиком. Мы знаем, что он хотел футболку, и мы уже отправили ему ее в подарок», — цитирует ТАСС генерального директора красно-белых Олега Малышева.

Малышев добавил, что «Спартак» готов пригласить греческого теннисиста на матч.

Ранее 11-я ракетка мира в интервью «СЭ» рассказал, что с детства болеет за красно-белых и был бы счастлив получить клубную футболку.

Циципас по материнской линии является внуком бывшего футболиста и тренера «Спартака» олимпийского чемпиона Мельбурна-1956 Сергея Сальникова.