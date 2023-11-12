Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

12 ноября, 23:08

«Спартак» подарил Хабибу футболку с номером 29-0

Виктория Кравченко
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

«Спартак» подарил бывшему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову футболку с номером 29-0. Боец присутствовал на матче 15-го тура РПЛ красно-белых с «Ростовом» (2:1).

«Вручили Хабибу футболку красно-белых с номером 29-0 в честь серии его побед в боях ММА. Всегда рады видеть Хабиба на домашнем стадионе!» — говорится в сообщении «Спартака».

35-летний боец завершил профессиональную карьеру осенью 2020 года в возрасте 32 лет. Он провел 29 поединков, одержав 19 досрочных побед и не потерпев ни одного поражения.

Нурмагомедов провел три защиты пояса чемпиона UFC в легком весе, который он завоевал в апреле 2018 года, и возглавил рейтинг лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории после победы над Джастином Гейджи в октябре 2020-го.

Источник: https://t.me/fcsmtg/10984
ФК Спартак (Москва)
Хабиб Нурмагомедов
21
Обсудить
Читайте также
Абаскаль: «Почему Промес, а не Соболев? Потому что идет дождь, а не светит солнце»
Валиева не будет подавать протест после поражения на «Гран-при России» в Казани
Меняют ориентацию: для чего Армения портит отношения с Россией
Экс-глава пресс-службы генштаба ВСУ раскрыл численность украинской армии
На Украине ответили на предложения отказаться от части территорий
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Терехин поделился мнением о результативности Тюкавина в последних матчах

Карпин назвал футболистов «Ростова» девочками после первого тайма матча со «Спартаком»