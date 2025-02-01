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Сегодня, 21:26

«РБ Спорт»: «Спартак» подпишет контракт на 2,5 года с вратарем ЦСКА Помазуном

Вратарь ЦСКА Помазун подпишет контракт со «Спартаком» на 2,5 года
Илья Помазун.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Спартак» согласовал условия трансфера вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, все формальности между клубами улажены, красно-белые подпишут контракт с 28-летним россиянином на 2,5 года. Сумма трансфера составит 1,5 миллиона евро.

В ближайшее время футболист вылетит в ОАЭ, где присоединится к «Спартаку».

Помазун — воспитанник ЦСКА. За все время он принял участие в 10 матчах армейцев, пропустил 11 голов и отыграл 3 встречи на ноль. В период с февраля 2021 года по июнь 2024 года футболист выступал за «Урал» на правах аренды.

Осенью 2024 года ЦСКА отстранил Помазуна от тренировок с командой после того, как тот в интервью допустил возможность перехода в «Спартак». Голкипер не попал в состав красно-синих на первый зимний сбор.

Источник: РБ Спорт
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Илья Помазун
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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