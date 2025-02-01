«РБ Спорт»: «Спартак» подпишет контракт на 2,5 года с вратарем ЦСКА Помазуном

Вратарь ЦСКА Помазун подпишет контракт со «Спартаком» на 2,5 года

«Спартак» согласовал условия трансфера вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, все формальности между клубами улажены, красно-белые подпишут контракт с 28-летним россиянином на 2,5 года. Сумма трансфера составит 1,5 миллиона евро.

В ближайшее время футболист вылетит в ОАЭ, где присоединится к «Спартаку».

Помазун — воспитанник ЦСКА. За все время он принял участие в 10 матчах армейцев, пропустил 11 голов и отыграл 3 встречи на ноль. В период с февраля 2021 года по июнь 2024 года футболист выступал за «Урал» на правах аренды.

Осенью 2024 года ЦСКА отстранил Помазуна от тренировок с командой после того, как тот в интервью допустил возможность перехода в «Спартак». Голкипер не попал в состав красно-синих на первый зимний сбор.