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Сегодня, 17:35

«Спартак» показал, как Промес занимается в зале вместе с командой

Виталий Косик
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Пресс-служба «Спартака» в своем Telegram-канале выложила видео, на котором нападающий красно-белых Квинси Промес тренируется в зале вместе с командой.

Ранее «СЭ» сообщал, что нидерландский форвард может сыграть с «Локомотивом» в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России.

31-летний нападающий пропустил два сбора «Спартака» в ОАЭ и не полетел на сборы в Турцию. Сообщалось, что легионер готовится к возобновлению сезона в индивидуальном порядке.

В текущем сезоне Промес провел в составе «Спартака» 23 матча во всех турнирах, забив в них 17 мячей и сделав 7 голевых передач.

Квинси Промес
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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