Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

22 ноября, 23:57

«Спартак» показал слова Романова и Зобнина из раздевалки после победы над ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент

Пресс-служба «Спартака» в Telegram-канале опубликовала видео с речью из раздевалки исполняющего обязанности главного тренера Вадима Романова и капитана Романа Зобнина после победы над ЦСКА (1:0) в 16-м туре РПЛ.

«Я всегда говорил о том, что вы самые лучшие в чемпионате. Вы можете победить абсолютно любого соперника. Сегодня это получилось. Вы лучшие!» — сказал Романов.

«Вы бились как воины! Хочется видеть такое в каждой игре!» — добавил Зобнин.

«Спартак» провел первый матч после отставки Деяна Станковича. С 28 очками красно-белые занимают шестое место в РПЛ.

Источник: ФК «Спартак»
1

  • Lars Berger

    Вперёд, "Спартак"!

    23.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Вадим Романов
    Роман Зобнин
    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    ФК ЦСКА (Москва)
    Читайте также
    Моуринью раскритиковал футболистов «Бенфики» после победы в 1/16 финала Кубка Португалии
    Галактионову дадут новую зарплату, но оставят сразу без пяти футболистов и Баринова. Что происходит в «Локомотиве»
    Украинский музыкант и сооснователь DZIDZIO Лесик Сам скончался на 58-м году жизни
    У бывшего футболиста сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
    Трамп назвал последствия отказа Киева от мирного урегулирования
    В Госдуму внесут законопроект о борьбе с «бабушкиной» схемой с квартирами
    Популярное видео
    «Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
    «Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
    «Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
    РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
    «Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя