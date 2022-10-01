«Спартак» полетел в Нижний Новгород на матч 11-го тура РПЛ

«Спартак» полетел в Нижний Новгород на матч 11-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода».

Матч 11-го тура чемпионата России «Нижний Новгород» — «Спартак» состоится в воскресенье, 2 октября, на стадионе «Нижний Новгород». Начало — в 19.00 (мск).

Главным арбитром встречи назначен Евгений Кукуляк.