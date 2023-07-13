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Сегодня, 13:57

«Спартак» получил деньги от «Вест-Хэма» за аренду Крала

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Алекс Крал.
Фото Reuters
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил «СЭ» информацию о том, что клуб получил сумму от «Вест-Хэма» за аренду полузащитника Алекса Крала. Ранее от этом сообщил Telegram-канал «Спартак-информ».

«Да, клуб получил положенные средства еще в конце июня», — сказал Зеленов «СЭ».

31 августа 2021 года «Вест Хэм» арендовал Крала у «Спартака» на один сезон. 1 июля 2022 года футболист приостановил контракт с красно-белыми до 30 июня 2023 года. «Спартак» обратился в трибунал ФИФА с требованием о взыскании задолженности с английского клуба из-за невыплаты части суммы за аренду Крала.

«Спартак» подписал Крала в 2019-м из пражской «Славии». В общей сложности чешский футболист провел за красно-белых 60 матчей и сделал 6 результативных передач.

Йошко Гвардиол и&nbsp;Мейсон Маунт. АПЛ, таблица трансферов лета: «Спартак» подпишет игрока «Тоттенхэма»? «ПСЖ» ждет Кейна

Алекс Крал
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Спартак (Москва)
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