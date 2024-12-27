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Сегодня, 15:30

«Спартак» получил деньги за трансфер Тила в ПСВ

Владислав Маслов
Корреспондент
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что красно-белые получили оставшиеся выплаты по трансферу полузащитника Гуса Тила от ПСВ.

«Наш клуб добился выплаты нидерландским ПСВ задолженности по трансферному договору о переходе Гуса Тила. Ранее Палата по статусу игроков ФИФА полностью удовлетворила соответствующий иск. Деньги зачислены на счет «Спартака»», — заявил Зеленов.

Тил был игроком московского клуба с 2019 по 2022 год, дважды уходив в аренду. Всего за «Спартак» он провел 24 матча, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

Летом 2022 года нидерландец перешел в ПСВ за 3 миллиона евро.

Гус Тил
ФК ПСВ
ФК Спартак (Москва)
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