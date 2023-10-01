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РПЛ

Сегодня, 18:53

«Спартак» потерпел 11-е крупное поражение в истории чемпионата России

Кирилл Бурдаков
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«Спартак» в гостевом матче 10-го тура РПЛ проиграл «Крыльям Советов» (0:4).

Красно-белые в 11-й раз в российской истории уступили в чемпионате с разницей более трех голов. Трижды спартаковцев громил «Зенит», по два раза — «Краснодар», ЦСКА и «Крылья Советов», по разу — «Динамо» и «Ростов».

При этом за последние девять сезонов набить «+4» со «Спартаком» получалось только питерцев и самарцев.

Самые крупные поражения «Спартака» в чемпионатах России

Дата

Главный тренер

Матч

Вратарь

Счет

24.10.2021

Руй Витория

Зенит (г)

Александр Максименко

1:7

11.08.2012

Унаи Эмери

Зенит (г)

Андрей Дикань

0:5

12.08.2008

Станислав Черчесов

ЦСКА (д)

Стипе Плетикоса

1:5

25.11.2012

Унаи Эмери

Динамо (д)

Андрей Дикань

1:5

06.08.2017

Массимо Каррера

Зенит (г)

Артем Ребров

1:5

14.03.2011

Валерий Карпин

Ростов (г)

Андрей Дикань

0:4

22.03.2014

Дмитрий Гунько

Краснодар (г)

Артем Ребров

0:4

14.08.2014

Мурат Якин

Краснодар (г)

Артем Ребров

0:4

17.05.2015

Мурат Якин

ЦСКА (д)

Артем Ребров

0:4

01.12.2016

Массимо Каррера

Крылья Советов (г)

Артем Ребров

0:4

01.10.2023

Гильермо Абаскаль

Крылья Советов (г)

Александр Максименко

0:4

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
01 окт, 16:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
4:0
Спартак

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
1
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