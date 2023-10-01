«Спартак» потерпел 11-е крупное поражение в истории чемпионата России

Сегодня, 18:53
«Спартак» в гостевом матче 10-го тура РПЛ проиграл «Крыльям Советов» (0:4).
Красно-белые в 11-й раз в российской истории уступили в чемпионате с разницей более трех голов. Трижды спартаковцев громил «Зенит», по два раза — «Краснодар», ЦСКА и «Крылья Советов», по разу — «Динамо» и «Ростов».
При этом за последние девять сезонов набить «+4» со «Спартаком» получалось только питерцев и самарцев.
Самые крупные поражения «Спартака» в чемпионатах России
|
Дата
|
Главный тренер
|
Матч
|
Вратарь
|
Счет
|
24.10.2021
|
Руй Витория
|
Зенит (г)
|
Александр Максименко
|
1:7
|
11.08.2012
|
Унаи Эмери
|
Зенит (г)
|
Андрей Дикань
|
0:5
|
12.08.2008
|
Станислав Черчесов
|
ЦСКА (д)
|
Стипе Плетикоса
|
1:5
|
25.11.2012
|
Унаи Эмери
|
Динамо (д)
|
Андрей Дикань
|
1:5
|
06.08.2017
|
Массимо Каррера
|
Зенит (г)
|
Артем Ребров
|
1:5
|
14.03.2011
|
Валерий Карпин
|
Ростов (г)
|
Андрей Дикань
|
0:4
|
22.03.2014
|
Дмитрий Гунько
|
Краснодар (г)
|
Артем Ребров
|
0:4
|
14.08.2014
|
Мурат Якин
|
Краснодар (г)
|
Артем Ребров
|
0:4
|
17.05.2015
|
Мурат Якин
|
ЦСКА (д)
|
Артем Ребров
|
0:4
|
01.12.2016
|
Массимо Каррера
|
Крылья Советов (г)
|
Артем Ребров
|
0:4
|
01.10.2023
|
Гильермо Абаскаль
|
Крылья Советов (г)
|
Александр Максименко
|
0:4