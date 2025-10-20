«Спартак» поздравил Аленичева с 53-летием

«Спартак» поздравил бывшего полузащитника клуба Дмитрия Аленичева с днем рождения. 20 октября ему исполнилось 53 года. «Поздравляем с днем рождения легендарного игрока «Спартака» и кумира бесчисленного количества болельщиков!» — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых. Аленичев выступал за «Спартак» с 1994 по 1998 год, а также с 2004-го по 2006-й. Всего на его счету 194 матча за московский клуб, в которых он забил 30 голов и отдал 32 результативные передачи. В составе красно-белых он стал четырехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.

oleg ves желаю Дмитрию Аленичеву в скором времени возглавить Спартак и проявить себя не хуже Талалаева. 20.10.2025

тихоновнавсегда Аленичев. 20.10.2025

тихоновнавсегда С днем рождения Дмитрий Анатольевич!Здоровья! 20.10.2025

Артемон Доберманов Годы летят однако 20.10.2025

Александр Солодовников Кто кто а Алейничев безусловно заслужил поздравления и самые наилучшие пожелания .... ! Хорошо бы ещё его в качестве подарка поставили на место Станковича, ведь то за что его в прошлый раз сняли повторялось практически со всеми многочисленными тренерами Спартака, но сразу сняли только его.....( 20.10.2025