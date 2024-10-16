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Сегодня, 13:15

«Спартак» поздравил Андрея Тихонова с днем рождения

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«Спартак» поздравил бывшего футболиста команды Андрея Тихонова с днем рождения.

Прославленному футболисту исполнилось 54 года.

«Поздравляем с днем рождения одного из лучших футболистов золотого «Спартака» 90-х, восьмикратного чемпиона страны и двукратного обладателя Кубка России. Желаем Андрею Валерьевичу крепкого здоровья и успехов в тренерской карьере», — написано в сообщении пресс-службы красно-белых.

Тихонов выступал за московский «Спартак» в период с 1992 по 2000 годы. В дальнейшем полузащитник играл за самарские «Крылья Советов» (2000-2004, 2008), «Химки» (2005-2007, 2010) и «Локомотив» из Астаны (2009). Также на его счету 29 матчей за сборную России и один забитый мяч.

Источник: Telegram-канал ФК
Андрей Тихонов
Футбол
ФК Спартак (Москва)

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