«Спартак» поздравил Айртона с победой в Кубке Либертадорес

«Спартак» поздравил защитника Айртона, арендованного «Фламенго», с победой в финале Кубка Либертадорес над «Атлетико Паранаэнсе» (1:0).

25-летний бразилец вышел на поле на 20-й минуте. При этом за фол на Айртоне вторую желтую карточку получил Педро Энрике.

Айртон был арендован у «Спартака» в марте 2022 года. На его счету 38 матчей за «Фламенго», в которых он забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.