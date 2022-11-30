«Спартак» поздравил Боккетти с 36-летием

«Спартак» поздравил экс-защитника Сальваторе Боккетти с 36-летием.

Итальянец выступал в составе красно-белых с 2013 по 2019 год и становился с клубом чемпионом России в сезоне-2016/17 и обладателем Суперкубка страны в 2017 году.

С 2010 по 2012 год Боккетти играл в составе казанского «Рубина».

На данный момент Боккетти возглавляет «Верону» с которой занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии. После 15 туров команда набрала 5 очков.