«Спартак» поздравил «Фратрию» с 20-летием: «Чувствуем вашу поддержку и в горе, и в радости»

«Спартак» поздравил фанатское объединение «Фратрия» с 20-летием. «Поздравляем крупнейшее объединение красно-белых болельщиков с днем рождения! Чувствуем вашу поддержку и в горе, и в радости», — говорится в сообщении в Telegram-канале московского клуба. После 13 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 22 очками.

Petr Bitkin Не. "Фануйди" несомненен в условиях эрефии - бандюганского корпоративного гос-ва, где в тюрьму сажают за попытку организации референдума народного, предписанного Конституцией (организованной свыше, из САСШ)... не, ну дальше не могу - живот свОдит. А у меня пониженная кислотность, и её следует повышать :) . Вы хоть понимаете, с одной стороны, в какой стране живете, и какое её соблюдает гос-во, и вас не тошнит?... :) Хи. 28.10.2025

Petr Bitkin Врут :( 28.10.2025

Mikeroft В десны этих упырей расцелуйте. Именно из за болельщиков ЦСКА и Спартака ввели Фан ID. Потому как невозможно по полку ОМОНа выделять на матчи этих команд, времена не те. А они морды крючат - не будем на футбол ходить. Да и не ходите, кому вы сдались, только воздух чище. И еще спросите у лидера фанатки спартачей Combat18, что значат цифры 18 в его погонялове. Не Adolf Hitler случаем ? Его еще спецом с днюхой поздравьте. 28.10.2025