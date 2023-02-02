0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

2 февраля, 23:10

«Спартак» поздравил Карпина с днем рождения

Ана Горшкова
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Telegram Дзен

«Спартак» поздравил главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина с днем рождения.

2 февраля Карпину исполнилось 54 года. В этот день «Спартак» обыграл «Ростов» (0:0, пегальти — 2:1) в первом матче Winline Зимнего кубка РПЛ.

«Поздравляем с днем рождения главного тренера сборной России Валерия Карпина! Благодарим за полезный спарринг, Валерий Георгиевич», — написала пресс-служба клуба.

Карпин с 2008 по 2012 год он был генеральным директором «Спартака», дважды он возглавлял московскую команду (2009-2012, 2012-2014). Под его руководством красно-белые два раза завоевали серебряные медали чемпионата России (2009, 2011/12).

Валерий Карпин
Футбол
ФК Спартак (Москва)
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Денежное безумие и британский рекорд от «Челси». Главные итоги январского трансферного окна в Европе
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
«Госуслуги» со 2 февраля приостановили прием заявлений на загранпаспорт нового образца
Лавров: чем дальнобойнее оружие поставляется Киеву, тем дальше его нужно отодвигать от РФ
Песков назвал констатацией факта слова Гейтса о России с сильным правительством
В Запорожскую область прибыли турецкие добровольцы для участия в СВО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Мостовой: «С чего мне что-то желать Карпину на день рождения?»

«Торпедо» договорилось с «Волгарем» о трансфере Стефановича