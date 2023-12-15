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Сегодня, 09:57

«Спартак» поздравил Павлюченко с днем рождения

Алина Савинова
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«Спартак» поздравил бывшего нападающего команды Романа Павлюченко с днем рождения. Сегодня, 15 декабря, спортсмен отмечает 42-летие.

«Поздравляем СуперПава с днем рождения и желаем всего наилучшего», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Павлюченко выступал за «Спартак» с 2003 по 2008 год. Всего за московскую команду он провел 188 матчей, в которых забил 87 голов.

Вместе с красно-белыми Павлюченко выиграл Кубок России в 2003 году и трижды становился серебряным призером чемпионата России.

Источник: https://t.me/fcsmtg/11591
Роман Павлюченко
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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