«Спартак» поздравил Романцева с 70-летием

«Спартак» поздравил с днем рождения бывшего главного тренера команды Олега Романцева.

4 января Романцеву исполнилось 70 лет.

«Спартак» поздравляет с днем рождения самого титулованного тренера в истории клуба! Также спасибо хочется сказать не только за победы и титулы, но и за тот стиль, которым «Спартак» запомнился миллионам болельщиков по всему миру! В этот знаковый день мы желаем нашей легенде крепкого здоровья и долголетия. С юбилеем, Олег Иванович!» — сказано в сообщении пресс-службы красно-белых в Telegram-канале «Спартака».

Романцев дважды тренировал «Спартак»: с 1989 по 1995 и с 1997 по 2003 год. Под его руководством команда один раз становилась чемпионом СССР, 8 раз выигрывала чемпионат России и четырежды побеждала в Кубке страны.