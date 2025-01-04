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«Спартак» поздравил Романцева с 71-летием

Камила Абдурахманова
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«Спартак» поздравил Олега Романцева с днем рождения. 4 января ему исполнился 71 год.

«В этот день мы говорим Олегу Ивановичу «Спасибо!» не только за две из четырех звезд, которые горят над нашей эмблемой, но и за фирменный стиль, влюбивший в «Спартак» миллионы болельщиков. Желаем нашей легенде крепкого здоровья и долголетия. С праздником, Олег Иванович!» — опубликовала пресс-служба клуба в своих социальных сетях.

Романцев является чемпионом СССР-1979 года как игрок «Спартака» и самым титулованным тренером в истории красно-белых.

Источник: Telegram-канал «Спартака»
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Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
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