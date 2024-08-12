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Сегодня, 14:30

«Спартак» поздравил с днем рождения бывшего тренера команды Ваноли

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«Спартак» в своих социальных сетях поздравил с днем рождения бывшего тренера команды Паоло Ваноли.

«Желаем успехов в карьере и всего наилучшего», — сказано в сообщении пресс-службы.

Ваноли тренировал «Спартак» с декабря 2021-го по июнь 2022 года. Под его руководством красно-белые провели 16 матчей во всех турнирах, в которых одержали восемь побед, потерпели пять поражений и трижды сыграли вничью.

Вместе со «Спартаком» Ваноли стал обладателем Кубка России сезона-2021/22, после чего покинул команду.

В настоящее время 52-летний специалист возглавляет итальянский «Торино».

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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