«Спартак» пожелал скорейшего выздоровления Боржесу, который получил травму при столкновении с Джикией

«Спартак» пожелал скорейшего выздоровления полузащитнику «Краснодара» (4:3) Кади Боржесу, который получил травму при столкновении с Георгием Джикией в 24-м туре РПЛ.

«Во вчерашнем матче полузащитник «Краснодара» Кади Боржес получил серьезную травму — переломы лицевой части черепа и сотрясение мозга. От лица всей команды желаем Кади скорейшего выздоровления и возвращения на поле!» — говорится в заявлении клуба.

«СЭ» ранее сообщал, у Боржеса подозрение на перелом лицевой кости. «Краснодар» пока не опубликовал информацию о состоянии игрока.

В текущем сезоне бразилец провел 7 матчей в РПЛ, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.