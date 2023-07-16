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Сегодня, 16:07

«Спартак» предлагает Эраковичу контракт по схеме 3+1

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Стахинья Эракович.
Фото Global Look Press
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По информации «СЭ», «Спартак» предлагает контракт сербскому защитнику Страхинье Эраковичу по схеме 3+1. Стороны близки к завершению сделки. Игрок может прилететь в Москву в середине следующей недели.

Ранее агент защитника подтвердил факт переговоров со «Спартаком».

15 июля «СЭ» стало известно, что «Спартак» заплатит «Црвене Звезде» около 8 миллионов евро в случае успешных переговоров о трансфере футболиста.

В основе сербской команды Эракович выступает с 2020 года. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2026 года.

По итогам минувшего сезона «Спартак» стал бронзовым призером чемпионата России.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

ФК Спартак (Москва)
ФК Црвена Звезда
12
20
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