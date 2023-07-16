«Спартак» предлагает Эраковичу по схеме 3+1. Игрок может прилететь в Москву в середине следующей недели

По информации «СЭ», «Спартак» предлагает контракт сербскому защитнику Страхинье Эраковичу по схеме 3+1. Стороны близки к завершению сделки. Игрок может прилететь в Москву в середине следующей недели.

Ранее агент защитника подтвердил факт переговоров со «Спартаком».

Ранее «СЭ» стало известно, что «Спартак» заплатит «Црвене Звезде» около 8 миллионов евро в случае успешных переговоров о трансфере футболиста.

В основной команде сербской команды Эракович выступает с 2020 года. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2026 года.

По итогам минувшего сезона «Спартак» стал бронзовым призером чемпионата России.