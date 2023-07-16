«Спартак» предлагает Эраковичу по схеме 3+1. Игрок может прилететь в Москву в середине следующей недели

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По информации «СЭ», «Спартак» предлагает контракт сербскому защитнику Страхинье Эраковичу по схеме 3+1. Стороны близки к завершению сделки. Игрок может прилететь в Москву в середине следующей недели.
Ранее агент защитника подтвердил факт переговоров со «Спартаком».
Ранее «СЭ» стало известно, что «Спартак» заплатит «Црвене Звезде» около 8 миллионов евро в случае успешных переговоров о трансфере футболиста.
В основной команде сербской команды Эракович выступает с 2020 года. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2026 года.
По итогам минувшего сезона «Спартак» стал бронзовым призером чемпионата России.