Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:49

Источник: «Спартак» предложил 3 миллиона евро за защитника «Олимпиакоса» Рябчука

Руслан Минаев
Олег Рябчук.
Фото ФК «Олимпиакос».
Telegram Дзен

«Спартак» собирается подписать защитника «Олимпиакоса» Олег Рябчука, сообщает греческое издание Sport24.

По данным источника, красно-белые предложили за переход 25-летнего молдавского игрока 3 миллиона евро. «Олимпиакос» требует 5 миллионов.

Отмечается, что интерес к игроку проявляли «Лилль» и «Нант», но предложения французских клубов также не соответствуют требованиям «Олимпиакоса».

Рябчук является воспитанником «Порту». Он перешел в «Олимпиакос» из «Пасуш де Феррейра» в 2021 году за 2 миллиона евро.

Контракт Рябчука с клубом действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро. В прошлом сезоне защитник провел 45 матчей за клуб во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.

Источник: https://www.sport24.gr/football/olympiakos-prosfora-tis-spartak-moschas-gia-ton-reamptsioyk.10099826.html
Футбол
РПЛ
ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК Спартак (Москва)
4
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Правительство Чехии запретило выдавать визы спортсменам из России
Решающая встреча между Мбаппе и руководством «ПСЖ» состоится 30 июня
Сын актера Ефремова выпал из окна в Москве
В Кремле ожидают более подробных данных о задержании хоккеиста РФ в Польше
Залужный назвал бесящими заявления о медленном контрнаступлении Украины
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Мостовой о Пиняеве в новом сезоне: «Он может забить больше Дзюбы»
Жиго о Федуне: «Грустно, что он ушел из «Спартака», надеюсь, и без него клуб выиграет титул»
Агент Сафонов анекдотом ответил на вопрос о шансах Кузяева сыграть за зарубежный клуб
Жиго о работе Карреры в «Спартаке»: «Он легенда»
Жиго раскрыл детали диалога с Заремой Салиховой перед уходом из «Спартака»
Президент «Урала»: «Буду рад, если Мажич улучшит работу судей!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жиго: «Надеюсь, Соболев будет играть за «Спартак» еще много лет»

Лепехин считает, что «Зенит» выиграет Кубок PARI Премьер