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РПЛ

Сегодня, 19:46

«Спартак» предложил вариант с арендой полузащитника Лайкина нескольким клубам РПЛ

Алина Савинова
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«Спартак» предложил вариант с арендой полузащитника Максима Лайкина нескольким клубам РПЛ и Мелбет-Первой лиги, сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что интерес к игроку проявляет «Нефтехимик», за который Лайкин выступал в сезоне-2022/23. Нижнекамская команда с 24 очками занимает 12-е место в турнирной таблице ФНЛ.

Сам Лайкин хочет уйти из «Спартака» в аренду, чтобы получать больше игровой практики. Скорее всего, решение по 20-летнему футболисту будет принято после окончания первого сбора спартаковцев.

Лайкин в этом сезоне сыграл в трех матчах за основную команду «Спартака» и не отметился результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/spartak-predlozhil-variant-s-arendoi-laikina-neskolkim-klubam-rpl-325155/
Футбол
ФК Нефтехимик
ФК Спартак (Москва)
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