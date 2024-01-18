«Спартак» предложил вариант с арендой полузащитника Лайкина нескольким клубам РПЛ

«Спартак» предложил вариант с арендой полузащитника Максима Лайкина нескольким клубам РПЛ и Мелбет-Первой лиги, сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что интерес к игроку проявляет «Нефтехимик», за который Лайкин выступал в сезоне-2022/23. Нижнекамская команда с 24 очками занимает 12-е место в турнирной таблице ФНЛ.

Сам Лайкин хочет уйти из «Спартака» в аренду, чтобы получать больше игровой практики. Скорее всего, решение по 20-летнему футболисту будет принято после окончания первого сбора спартаковцев.

Лайкин в этом сезоне сыграл в трех матчах за основную команду «Спартака» и не отметился результативными действиями.