«Спартак» предложил Виллиану Жозе зарплату в 1,7 миллиона евро в год

Форвард «Бетиса» Виллиан Жозе близок к переходу в «Спартак», сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, московский клуб предложил контракт 32-летнему бразильцу на два года с зарплатой в 1,7 миллиона евро плюс бонусы.

В прошедшем сезоне Жозе провел 43 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 6 голевых передач. До этого форвард выступал за «Реал Сосьедад», «Вулверхэмптон», «Лас-Пальмас», «Сарагосу», уругвайский «Мальдонадо», мадридский «Реал», «Сантос», «Гремио» и «Сан-Паулу».

По итогам сезона-2023/24 «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Летом команду возглавил сербский специалист Деян Станкович.