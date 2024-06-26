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Сегодня, 10:58

«Спартак» предложил Виллиану Жозе зарплату в 1,7 миллиона евро в год

Сергей Разин
корреспондент
Виллиан Жозе.
Фото Global Look Press
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Форвард «Бетиса» Виллиан Жозе близок к переходу в «Спартак», сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, московский клуб предложил контракт 32-летнему бразильцу на два года с зарплатой в 1,7 миллиона евро плюс бонусы.

В прошедшем сезоне Жозе провел 43 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 6 голевых передач. До этого форвард выступал за «Реал Сосьедад», «Вулверхэмптон», «Лас-Пальмас», «Сарагосу», уругвайский «Мальдонадо», мадридский «Реал», «Сантос», «Гремио» и «Сан-Паулу».

По итогам сезона-2023/24 «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Летом команду возглавил сербский специалист Деян Станкович.

Источник: https://metaratings.ru/news/spartak-predlagaet-villianu-zhoze-kontrakt-na-2-goda-i-zarplatu-1-7-mln-evro-v-god-376749/
Виллиан Жозе
ФК Бетис
ФК Спартак (Москва)
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