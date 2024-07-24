«Спартак» предложит Маркиньосу зарплату 1,4 миллиона евро в год

По информации «СЭ», «Спартак» собирается предложить вингеру «Ференцвароша» Маркиньосу зарплату 1,4 миллиона евро в год.

«Ростов» вел речь о 500 000 евро, «Локомотив» — о 700 000 плюс бонусы. В «Ференцвароше» зарплата бразильца составляла 350 тысяч в год.

24 июля «Чемпионат» сообщил, что главный тренер красно-белых Деян Станкович, который ранее работал в «Ференцвароше», убедил 24-летнего бразильца выбрать «Спартак» вместо «Локомотива».

Маркиньос выступает за «Ференцварош» с 2022 года. В прошедшем сезоне он провел за команду 48 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.