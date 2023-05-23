«Спартак» предоставит форварду Соболеву клубного юриста на заседание КДК

«Спартак» предоставит клубного юриста форварду Александру Соболеву, который был вызван на заседание КДК РФС, сообщает Metaratings.ru.

Комитет будет рассматривать эпизод с удалением Соболева в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

На 66-й минуте встречи нападающий красно-белых после единоборства с защитником ЦСКА Виллианом Рошей показал сопернику грубый жест и заработал красную карточку. Игрок армейцев в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра и тоже был удален с поля.

Из-за удаления Соболев пропустит следующий матч «Спартака» против «Пари НН», который пройдет 28 мая. Сообщалось, что КДК РФС может увеличить срок дисквалификации футболиста после рассмотрения эпизода с его участием в игре с ЦСКА. Заседание состоится в среду, 24 мая.