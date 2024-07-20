«Спартак» представил форму на новый сезон

«Спартак» сообщил о поступлении в продажу формы на сезон-2024/25.

«Спартак» показал три комплекта новой игровой формы — красный, белый и черный. Эксклюзивным дизайнером является производитель спортивной экипировки Jogel.

Срджан Бабич. Фото ФК «Спартак»

Кристофер Мартинс Перейра. Фото ФК «Спартак»

В презентации поучаствовали новичок Виллиан Жозе, защитник Срджан Бабич и полузащитник Кристофер Мартинс Перейра.

«Спартак» на выезде сыграет против «Оренбурга» в матче первого тура нового сезона РПЛ. Матч пройдет в воскресенье, 21 июля. Начало — в 17.30 по московскому времени.