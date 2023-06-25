Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:40

«Спартак» представил календарь на новый сезон в стиле аниме

Виктория Кравченко
1/4
Telegram Дзен

Московский «Спартак» представил календарь на новый сезон-2023/24 в стиле аниме.

Матч 7-го тура красно-белых против «Краснодара» показан противостоянием быка и хавбека Антона Зиньковского.

15-й тур РПЛ, в котором красно-белые сыграют с «Ростовом» , анонсирован заплывом форварда Александра Соболева и игрока ростовцев Николая Комличенко в образе дельфинов.

Матч «Спартака» с «Зенитом» анонсирован тем, что арбитр из комнаты ВАР читает газету на фоне нарушения. В заголовках газеты также есть отсылки: например, к получению Малкомом и Клаудиньо российского гражданства и раздаче болельщикам бесплатных билетов.

Судья Сергей Карасев, который регулярно судит дерби, представлен в виде рок-музыканата.

ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Рублев проиграл Бублику в финале турнира в немецком Галле
Смолов стал крестным отцом сына Мамаева
В Болгарии взорвался склад с боеприпасами поставлявшего оружие Украине бизнесмена
Контрразведчики Службы безопасности Украины избили генерала в Ужгороде
Корабль и надежды: как прошел праздник «Алые паруса – 2023»
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Отец Кузяева отреагировал на новость об уходе полузащитника из «Зенита»

Титов рассказал, почему нынешний «Спартак» слабее команды из 1990-х годов