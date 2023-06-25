«Спартак» представил календарь на новый сезон в стиле аниме

Московский «Спартак» представил календарь на новый сезон-2023/24 в стиле аниме.

Матч 7-го тура красно-белых против «Краснодара» показан противостоянием быка и хавбека Антона Зиньковского.

15-й тур РПЛ, в котором красно-белые сыграют с «Ростовом» , анонсирован заплывом форварда Александра Соболева и игрока ростовцев Николая Комличенко в образе дельфинов.

Матч «Спартака» с «Зенитом» анонсирован тем, что арбитр из комнаты ВАР читает газету на фоне нарушения. В заголовках газеты также есть отсылки: например, к получению Малкомом и Клаудиньо российского гражданства и раздаче болельщикам бесплатных билетов.

Судья Сергей Карасев, который регулярно судит дерби, представлен в виде рок-музыканата.