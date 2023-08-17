«Спартак» представил третий комплект формы на сезон-2023/24

«Спартак» презентовал третий комплект формы на сезон-2023/24.

Экипировка представляет собой футболку в вертикальную красно-черную полоску и черные шорты с красной окантовкой по кругу внизу.

Ранее в комплекте подобной расцветки команда выступала весной 1998 года в четвертьфинале Кубка УЕФА против «Аякса». Новая форма уже доступна для покупки в официальном онлайн-магазине.