«Спартак» представит выставку снимков скончавшегося фотографа Ступникова

Перед матчем 13-го тура чемпионата России «Спартак» — «Оренбург» на «Лукойл Арене» откроется выставка работ фотографа основной команды красно-белых Александра Ступникова.

Фотограф ушел из жизни 8 сентября в возрасте 40 лет. Он работал в «Спартаке» с 2010 года.

«В его объектив попали сотни матчей и тренировок, выезды и сборы, фотосессии и пресс-конференции. Менялись игроки и руководители, города и страны, а Саша, казалось, будет рядом всегда... Этой выставкой снимков Александра Ступникова клуб выражает дань уважения его таланту и преданности красно-белым цветам. Мы хотим показать, как много эпох, событий, лиц и эмоций он сохранил своей работой для истории «Спартака», — говорится в заявлении пресс-службы «Спартака».

Отмечается, что выставка организована между трибунами A и B «Лукойл Арены» и будет доступна на ближайших домашних матчах красно-белых.

«Спартак» примет «Оренбург» в субботу, 25 октября. Начало игры — в 14.00 по московскому времени.