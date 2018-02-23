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23 февраля 2018, 20:55

"Спартак" прибыл в Сочи для подготовки к игре с "Крыльями"

Роман Шишов
Корреспондент
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"Спартак" прибыл в Сочи, где будет базироваться до 27 февраля, информирует официальный сайт красно-белых. Уже завтра команда начнет подготовку к матчу 1/4 финала Кубка России против "Крыльев Советов".

?Напомним, что игра состоится в Самаре 28 февраля. Отмечается, что к этой игре спартаковцы начали готовиться еще накануне. После игры Лиги Европы с "Атлетиком" (2:1), те футболисты, которые не приняли участия в ней, провели на газоне стадиона "Сан Мамес" интенсивную тренировку.

Сейчас в распоряжении Массимо Карреры почти все те же игроки, которые находились на сборе в испанской Эстепоне. Получивший травму во вчерашнем матче Лиги Европы Сердар Таски в Сочи будет восстанавливаться и проходить курс лечения.

Участия во встрече с "Крыльями" защитник, скорее всего, не примет и потому из Сочи отправится не в Самару, а в Москву. Не исключено, что в среду в составе красно-белых дебютирует центральный защитник Никола Максимович, который не мог быть заявлен в Лиге Европы.

Источник: http://spartak.com/news/2018-02-23-spartakovtsy_prileteli_v_sochi/
Никола Максимович
Сердар Таски
ФК Атлетико
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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