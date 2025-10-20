Видео
20 октября, 20:40

«Спартак» принял решение уволить Деяна Станковича

Деян Станкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» принял решение уволить главного тренера Деяна Станковича, сообщает колумнист «СЭ» Максим Никитин.

Спортивный директор Франсис Кахигао занимается поиском нового тренера.

Издание Marca на прошлой неделе сообщило, что Кахигао ведет переговоры с испанцем Луисом Гарсией о возможном назначении в московский клуб.

По информации испанского журналиста EFE Хосе Игнасио Ортеги, «Спартак» может объявить о назначении 52-летнего Гарсии во время ноябрьской паузы на матчи сборных.

Испанский специалист тренировал «Эльче», «Леванте», «Хетафе», «Вильярреал», «Бани Яс», «Бэйцзин Жэньхэ», «Аль-Шабаб», «Мальорку» и другие команды. Последним местом работы Гарсии был «Алавес», который он тренировал с 2022 по 2024 год.

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Деян Станкович.«Спартак» принял решение уволить Станковича. Инсайды «СЭ»

Станкович возглавляет «Спартак» с июля 2024 года. После первого сезона с 47-летним сербским специалистом был продлен контракт до лета 2027 года. В чемпионате России-2025/26 красно-белые набрали 19 очков в 12 матчах и занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

19 сентября Станкович был дисквалифицирован на один месяц в лиге и Кубке России после удаления в матче 8-го тура чемпионата с «Динамо».

142

  • Farid Sadekov

    Ну вот! Наорались, идиоты.

    22.10.2025

  • Albert Khisametdinov

    Наконец-то. Чемодан-вокзал-Сербия.

    21.10.2025

  • Док

    С чего начались нынешние отношения Спартак-Зенит? С 1980 года. ===================================================== Могу практически со всем согласиться - люблю когда люди так дотошно знают футбол - но почему с 1980-го? Да, фан движ Зенита образовался наверно в этом году, но при чем тут Спартак? Насчет Мельникова спорить не буду, но точно помню как на день Победы 9 мая 1981 года на Кирова он вышел на поле. P.S. Как по мне, нынешние отношения Спартака и Зенита начались в середине 90-х и их в некотором роде катализатором стала легендарная фраза Садырина)).

    21.10.2025

  • shpasic

    Этим утром я принял решение. Принял решение. Следы — это был человек и нету. Следы — это только то, что осталось.

    21.10.2025

  • Adminni

    еще один пердивный тренер придет в наш чемпионат

    21.10.2025

  • zoolord

    Эти нет, нужен иностранный тренер, который сделал себе положительную репутацию в России. На первом месте, у меня Николич, который смог аж с двумя клубами справится.

    21.10.2025

  • александр Тарасов

    А Гарсия из "многостаночников", как я погляжу. " Где я только не был, чего я не отведал..."! А Станковичу на все это глубоко пох! Компенсацию получит и домой, сборную тренировать.

    21.10.2025

  • валерон

    Спортивного директора нужно ещё поменять,а то он русских тренеров даже нерасматривает.

    21.10.2025

  • валерон

    После первого сезона продлили до 27 года,его после первого сезона увольнять нужно было.

    21.10.2025

  • yus63

    Они (колумнисты) - ребята речистые!!!

    21.10.2025

  • Бергкамп 10

    нормальный это кто ? Аморим? Тухель? Конте? Спаллетти?

    21.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Умом Спартак нам не понять, Аршином общим не измерить: Спартак особенная стать — В Спартак лишь можно только верить.

    21.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Скорее падение Гарсии будет в апреле 2026.

    21.10.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Шило на мыло...

    21.10.2025

  • zoolord

    Нужен нормальный тренер, а не Гарсии всякие.

    21.10.2025

  • fell62

    На фото Циган спрашивает , касса там ?

    21.10.2025

  • alexb2025personal

    А "дерби" ЦСКА-Спартак. Посмотрите на биографию выдающегося вратаря офицера Астаповского. Родился в Брянске, воспитывался в Баку, там же и призвали. 12 лет "пылил за ЦСКА" (на служебной квартире, кстати). Срок выслуги на тот момент 15 лет. Еще 10 лет служить. Сослали в Хабаровск (2 года там, хотя бы что-то). После карьеры на Камчатку капитаном в какую-то часть (скажем, ПВО) физруком. Да, потом Мозамбик и Кубинка. А ушел бы на дембель на Камчатке (квартира служебная, там не оставят) - и у него выбор (у меня отец офицер, так что кухню знаю): или в какой-то поселок в Закавказье (там призывался, а в Баку-то им не давали), или на Дальнем Востоке (там был дембель). На его счастье СССР развалился. И вот надо ли было "служить" в ЦСКА, чтобы 12 лет "служить" в Москве, а потом оказаться у черта на куличиках. Или все-таки лучше своя квартира, Ленинградка, Волга? Какое тут "дерби"?

    21.10.2025

  • alexb2025personal

    И машину/квартиру не Бесков ему давал, и не их дед (не могли они этого сделать, не в их власти). (Парню 20 лет). И болей бы Гришин (железнодорожник) за Локо и Черненко (учитель) за, к примеру, Динамо, Нистру, Пензу, свой Красноярск (последние 3 - этапы жизни), не было бы и квартиры, и машины, и была бы дисква, и, если бы в коммуналку в Ленинграде не вернулся, то отправился бы в Днепр, где "не Москва", в Торпедо, где не те условия. И все - взятки гладки. И вот так набирался Спартак 80-х. Но теперь-то не работает.

    21.10.2025

  • alexb2025personal

    Так а посмотрите. С чего начались нынешние отношения Спартак-Зенит? С 1980 года. Зенит выиграл бронзу. И из Зенита "потянулись" три игрока. Им выписали год дисквалификации. Ю.Тимофеев (Пушкин, свой) честно отбыл, перешел в свой Днепр, и не сложилось. Потом играл в ленинградском Динамо. Мельников (Горький) переходил в Минск, полгода просидел, вернулся в Зенит, и с тех пор наш. И был Швецов (которого потом грязью поливали, но зря). Кутаисский парень, нашел его Бесков, подарил Морозову, получил комнату в коммуналке на Гражданке (и такое было). И тут его Бесков возвращает. Со слов самого Швецова, квартира на Ленинградке, Волга. Год дисквалификации, но он выходит в первом же матче. Потом сам Швецов получил травму и его выкинули в Кутаиси, но это уже потом. Ну отсидел бы он год, как Тимофеев, ну не было бы квартиры и машины. И вопросов никаких.

    21.10.2025

  • ksv-65

    Возьмите ТИХОНОВА, АЛ. Мостового и Гарсию...и будет ТОЧНО ЗЕНИТ, есть Семак, Тимощук и Виллиама !!!! Вот отсюда и будет команда ЧЕМПИОН !! Уберите Кахигао...А КАРПИН..это сбитый лётчик..Пока не будет сборная России, пусть работает эстонец..чтобы не было УЕФА и ФИФА. Валерка гениальный ТРЕНЕРИЩЕ, журики знают..комментаторы знают..Не дай Бог взять тренера Писарева..ха-ха-ха!!))

    21.10.2025

  • Динамов

    Они давно уже перекрасились, много лет как(

    21.10.2025

  • Valery Mitrofanov

    Лучше поздно, чем никогда

    21.10.2025

  • Dimario

    На 1м месте Локо, самый богатый зенит, а пооовина новочтей про Спартак :thinking:

    21.10.2025

  • apollonimus

    Нужен тренер, для которого ромб - это не просто фигура. В самую народную команду самого крутого парня Александра Мостового!

    21.10.2025

  • Кариока_двойка.

    Тренер, который тренировал слишком много команд, не может быть хорошим тренером. Ну Кахигао мне сразу не понравился, сразу как забраковал Промеса. Он откровенно превращает Спартак в чужую команду. Согласитесь, все эти Гарсии, Ву, Джикия, как инородные тела в команде. Они явно не свои, и вряд ли ими станут. Потому что выбор этого проходимца проходит по принципу "Пальцем в небо". Имитатор бурной деятельности.

    21.10.2025

  • Кариока_двойка.

    Тоже не могу понять, почему те кто выбирает тренеров и игроков не несут вообще никакой ответственности. Вместе с тренером должен уходить и тот, кто его выбрал. Прям в контракте так и указать, в случае провала - уволен, все деньги вернуть или отрубим руку. Вот тогда они как следует будут вибирать, а не абы кого.

    21.10.2025

  • Илья858

    СЭ снова бьётся в истерике. Скука.

    21.10.2025

  • alexb2025personal

    Ну пока habenus papum в Тушино не прозвучало. А уже из здания вышли Алаев, Мажич, Карасев, Жуков, Дегтярев, Григорьянц, Аратюнянц, Лавров, Наина Иосифовна, брат Сисяна, другие официальные лица, так что сегодня еще не назначижи.

    21.10.2025

  • Pablo_75

    Сейчас или чуть позже, но это предрешено. И игры нет, и результат низкий, и Деян поплыл, истерит и т. д. Скорее всего он уже не имеет никакого авторитета и не управляет командой. Даже странно, в Црвене Звезде он прекрасно справился, выиграл три чемпионата подряд, ушёл как победитель и типа на повышение.

    21.10.2025

  • Деп Б.Охта

    Однако, эмоционально! Накипело, видимо!!!

    21.10.2025

  • merniloskut

    Как же задолбали луковцы. Ведь им похрену на Спартак и на его поклонников. Этим недоноскам нужны только баксы, которые они высасывают из наших же недр. А Спартак эти черти только позорят, гниды!

    21.10.2025

  • Наполеон Леопард

    Брехают, никто его не увольняло......

    21.10.2025

  • sava_

    чушпан ты, и все твои близкие чушпанята :v:?

    21.10.2025

  • sava_

    капец ты тупень...прсто брать и копировать коменты со спортса :laughing:

    21.10.2025

  • Микола Питерский

    и не только в руководстве

    21.10.2025

  • Friendship07

    Спартак превращается в Палермо

    20.10.2025

  • Микола Питерский

    оптом смешнее

    20.10.2025

  • alexb2025personal

    Спартаку надо болельщиков менять. На тех, которые поймут, что Спартак - это просто одна из команд. Что больше нет советской торговли, к которой относился Спартак, что нет мясокомбинатов, откуда женщины-тяжеловесы выносили сумки (и это тоже общество Спартак). Что нет московской прописки, которую надо было получить и это было тяжело, и нет настоящих отцов-основателей сегодняшнего Спартака, К.У.Черненко и В.В.Гришина, которые могли эту прописку обеспечить и выдать квартиры на Лениградке. Что не надо быть в команде, уезжающей почаще за кордон, чтобы заниматься фарцовкой, а просто есть деньги, и их могут заплатить где угодно, и за деньги можно и московскую прописку, если хочешь, и банки черной икры туда возить не надо, а сюда магнитофоны. И если всего этого нет, Спартак становится просто обычной командой.

    20.10.2025

  • Баск

    Тренеры в Спартаке гибнут, как гладиаторы на арене, сотнями.

    20.10.2025

  • nekony

    Так они с тем рассчётом и подписывают, чтобы вскорости другого искать. Это ж такое увлекательное занятие.

    20.10.2025

  • nekony

    По моему, они уже давно ни на что не рассчитывают. Не вылетели, и на том спасибо.

    20.10.2025

  • hattabych

    Если Станковича не уволят у СЭ хватит чести и порядочности, чтобы извиниться или издание окончательно перекрасится в желтый цвет.

    20.10.2025

  • tornag

    ОЧЕРЕДНАЯ УТЯТИНА

    20.10.2025

  • Динамов

    Карпина в Спартак!!!!! Срочно, пожалуйста, заберите его из Динамо, мы даже доплатим - отдадим вам за бесплатно гениального тренера вратарей Изотова, собутыльника по даче аж самого Гафина!):innocent: Где вы ещё такое количество специалистов, да задаром, найдёте?:stuck_out_tongue_winking_eye:

    20.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Вообщем Спартак в этом сезоне пролетает как фанера над Парижем!

    20.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Глупое решение как всегда. Что им мешало это сделать раньше после его выходок на поле или всё таки поступить мудро и дать ему доработать до перрыва?!

    20.10.2025

  • Анатолий Николаевич

    "«Спартак» принял решение уволить главного тренера Деяна Станковича, сообщает колумнист «СЭ» Максим Никитин. Спортивный директор Франсис Кахигао занимается поиском нового тренера." ЕЩЁ ТОЛЬКО ЗАНИМАЕТСЯ??????? МАРАЗМ КРЕПЧАЛ!!!!!!!

    20.10.2025

  • NF

    Мы наблюдаем 303-й эпизод эпопеи "Увольнение Станковича"...

    20.10.2025

  • fatka

    ШИЛО НА МЫЛО...

    20.10.2025

  • NF

    Звучит в стиле "Гуляй, рванина!")...

    20.10.2025

  • sidnet78

    Там недавно Парфёнов освободился... может ТОсно-2 из Спартака и получилось бы)))

    20.10.2025

  • spartsmen

    а что не с хахихао в комплекте???

    20.10.2025

  • Max Stch

    Инсайд... по отставке https://risovach.com/memimages/2025/10/20/756d60d5ed5570fbc5cc0acd1ac45b49.jpg

    20.10.2025

  • sidnet78

    один РУКАвод перешёл в зенит.. доигрывает в Акроне

    20.10.2025

  • Иван Л.

    а представляешь? 2 февраля 1983, сорок лет Сталинградской битвы к нам. приезжает Спвртак! не вся основа, без Феди, без Родионова. но Спартак Бескова! я сидел на западной трибуне с биноклем, КИБ проходил и вся трибуна как по команде встала и аплодировала маэстро; а он как от солнышка прикрывался программкой и улыбался. потом на этой программе он оставил автограф моему брату, который подавал мячи. реликвия в рамочке; бинокль у меня просили взрослые мужики, рвали, чтобы разглядеть легенду! мы выиграли. но Гаврилов положил нам красавца, в девятину! а потом Сашка Никитин ,защитник тезка легенды, почти также забил победный! сказка!!!!

    20.10.2025

  • NapoliFC

    Завтра опровержение будет. Хотели бы уволить, уже уволили, тем более если искать замену по принципу "хоть кто-нибудь".

    20.10.2025

  • Gogy

    что ответил бы Старостин,нельзя печатать в газете. А мы уже можем идти туда,куда он бы нас послал

    20.10.2025

  • Gogy

    а ещё можно поменять название клуба,спонсора, переименовать спонсора, освятить клуб, изгнать бесов... Да много чего

    20.10.2025

  • hant64

    Тоже правильно)).

    20.10.2025

  • Деп Б.Охта

    Да. Были тренеры с Большой буквы!!! Не то, что гасторбайтеры из Европы. За баблом, приехавшие.

    20.10.2025

  • Иван Л.

    нутам и не только молодняк был, там и списанные были старички, а он их вернул, не просто вернул! Гаврилов или Гладилин звёздами стали! а Ярцев в почти тридцати как зажигал!!!! эхххх.. .... а Федя, Родионов, Ринат, Кузнецов... Хидю же тоже КИБ возродил! он все умел. великан!

    20.10.2025

  • Мясо по-сербски

    Какой кошмар! Как теперь уснуть? Что же будет?

    20.10.2025

  • Деп Б.Охта

    Одно то, что собрав молодняк вывел в вышку и этим составом сразу стал чемпионом вызывает восхищение!!! Какие имена выросли!!!!!!

    20.10.2025

  • Иван Л.

    я просто так и не смог простить увольнения великого мастера за 4е место!в том! чемпионате!

    20.10.2025

  • Иван Л.

    да, было при Романцеве. было местами красиво. но это была команда из лучших игроков снг. да, ресурс. а при Бескове.... ну вытаскивал например Сочнова 29 лет из Пресни и оп, игрок уровня сборной. уж не говорю про то как базулев с милешкиным, ну деревья! у Бескова нормальными защами становились! Маэстро!!!!!

    20.10.2025

  • Деп Б.Охта

    Может клуб переименовать? Например в: Катрапс (Москва).

    20.10.2025

  • Gene63

    В Спартаке делают любых тренеров неуравновешенными или уже приглашают таких? Может, сначала хорошего психиатра пригласить?

    20.10.2025

  • 199

    Балтику надо проверить на допинг. Бегают как лоси два тайма.:grinning:

    20.10.2025

  • Деп Б.Охта

    Была ещё пора Романцева. Но, там админресурс рулил. А С Бесковым всё по чесноку было и просто великолепно!!!!!!

    20.10.2025

  • Иван Л.

    да. я еще в детский садик ходил и мне отец рассказал про Спартака, а потом про футбол и я еще по черно-белому смотрел в первой лиге. болел вовсю) а потом уже подрос и футболом Бескова нельзя было не восхищаться! когда КИБа выгнали, всё! не стало для меня Спартака с большой буквы. а шасто уж это вообще горе просто... много лет

    20.10.2025

  • 199

    Одинт ... не поможет. Только через пердив.

    20.10.2025

  • Деп Б.Охта

    Не надо ругаться на корра. У него тоже дети имеются. Их кормить надо. Да и жена со скалкой может встретить, ежели копеечку не принесёт.

    20.10.2025

  • Деп Б.Охта

    Это когда Бесков пришёл. И началась золотая пора Спартака?

    20.10.2025

  • ALEX1984

    Вот это новость так новость !!! Максимка ! Напиши ещё каков у тебя был сегодня стул ))) Про Стаканыча и так все все знают , что до зимней паузы и Адиос ! Так что успеешь ещё новостей десяток про это накропать )))

    20.10.2025

  • Dmitry Koltsov

    Да уж цирк,до перерыва даже не дотянули)На,что будут рассчитывать в этом году?)

    20.10.2025

  • Иван Л.

    если серьезно, то от настоящего Спартака остались только болелы. остальное уже не Спартак, увы. сам с пяти лет болел за Спартак как они в первую лигу вылетели... долгоо

    20.10.2025

  • Деп Б.Охта

    Его надо было увольнять два года назад!

    20.10.2025

  • Деп Б.Охта

    Да. И это уже не смешно. Разваливают клуб с величайшими традициями.

    20.10.2025

  • hant64

    Уверен, Николай Петрович всенепременно сказал бы да:grin: А может, и нет. Запутался я:grin::grin:

    20.10.2025

  • Иван Л.

    всех колбасит, но Спартак неподражаем)

    20.10.2025

  • Деп Б.Охта

    Спартачи, искренне вам сочувствую! Может поболеете за Локо, Динамо или ЦСКА пока не сменится ВЫСШЕЕ руководство некогда народной команды. Уверен, это не Газпром трясёт Спартак из нутри!!!!

    20.10.2025

  • hant64

    Смех продлевает жизнь. Но Спартак своим болелам только укорачивает.

    20.10.2025

  • hant64

    А что, у Станковича большие шансы остаться в Спартаке хоть на какой-то приличный срок? По моему, его нужно было уволить уже месяц назад как минимум.

    20.10.2025

  • Иван Л.

    уволил Макс Никитин, шефыы куле

    20.10.2025

  • Иван Л.

    «ну. хорошо... дайте два»(с)

    20.10.2025

  • Иван Л.

    хороший вопрос, прям на засыпку

    20.10.2025

  • Иван Л.

    при чем вместе и пожизненно!!!!....

    20.10.2025

  • Сергей

    Кононова заберите!!!!!!!!!

    20.10.2025

  • oleg ves

    в контракте прописать, что в случае дострочного расторжения контракта с ГТ, нестойку выплачивать из средств Кахигао. А если ГТ выиграет Кубок или чемп, то премировать Кахигао. Вот тогда он основательно подойдет к выбору ГТ

    20.10.2025

  • Иван Л.

    А что если этот блохер промахнулся со своим... Резюме? Кто встанет раком? Он или Секс? Или никто? Или вместе? :rofl:

    20.10.2025

  • vik3222009

    Послужной список у Гарсия солидный. По количеству подопечных клубов. А каких успехов добились эти клубы? Да и сами- то клубы так себе...

    20.10.2025

  • ФОКСИ

    Кто будет следующим истериком-танцором?....основные факторы при подборе....

    20.10.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Ничего еще много клоунов смогут творить "историю" в спартаке

    20.10.2025

  • alexb2025personal

    Талалаев не делал конфетку в течении многих лет (и его всегда вспоминали в списке Шалимов-Юран-Ташуев- и т.д.). Вот сейчас - да. А вот нужно ли это Талалаеву? Да, Станковичу заплатят все, но с российскими тренерами поступают, как с Федотовым. Станкович не испортил репутацию ("Ну это же Спартак, там это уже давно творится"), а Талалаев станет изгоем. Его будут называть "пиджаком", обливать грязью. И не заплатят отступных. А надо ли это?

    20.10.2025

  • gan75

    Да ладно? А что случилось, ничего же не предвещало? Такой ценный иностранный специалист...

    20.10.2025

  • Балу

    Гл.тренером поставить по совмещению Кахигаю, если подряд двух побед не будет, освободить его от всех должностей в клубе. Закончить на этом опыты с перспективными ино-странными коучами. Назначить до следующего лета, если готовы, Аленичева с Титовым.

    20.10.2025

  • Dominga

    За второго Гарсию тоже 20 мультов отдадут?

    20.10.2025

  • clyushnikoff

    чушь ещё не нашли тренера, а уже решили уволить.

    20.10.2025

  • alexb2025personal

    Уволили-то ладно. Давно пора. А кого назначать-то? Назначили когда-то ноунейма Тедеско, который хорошо прыгал, потом ноунейма Абаскаля, который тоже прыгал, потом Станковича, который как тренер имел примерно такие же успехи, как предыдущие два. Теперь вроде бы ноунейм из Испании, который, судя по видео, хорошо прыгает и бегает и который тренровал тамошнее ФНЛ. Когда-то Мутко (как бы его не не любили), сказал, что каждый тренер будет лучше предыдущего. И вместо ноунейма Петржелы, который раскрылся только в Зените, пришел Адвокат, который, впрочем, выигрывал только там, где трудно не выиграть, но был на слуху, его заменил Спалетти, жадный до побед и признававшийся лучшим тренером Италии, потом Виллаш-Боаш, преемник Моуриньо, который брал еврокубок. Луческо тоже брал еврокубок. Манчини - вообще легенда. Семак (но ведь со сложным составом столько лет). А тут?

    20.10.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Чудны дела твои, Господи... У них под боком есть тот же Талалаев, который из ничего делает конфетку. Но они упорно бродят по граблям, выбрасывают на ветер миллионы, и покупают гастарбайтеров.

    20.10.2025

  • СЛАВА БУЛАТОВ

    глушакова и мостового назначить надо:rofl::rofl::rofl:

    20.10.2025

  • gan75

    Год-полтора? Да в конце этого сезона будут искать

    20.10.2025

  • 555 555

    Неужели в рукаводстве Спартака одни кретины.

    20.10.2025

  • kapran

    неустоичку , будте добры оплатить ))

    20.10.2025

  • 555 555

    Сделали из команды посмешище.

    20.10.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Он на манцы свиней не податлив, Хоть и сам уже типа свинья - Руки прочь от Стаканыча, дятлы, Раздербаньте инсайды с ранья!

    20.10.2025

  • volgaul

    Деян, Валерим!!!

    20.10.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Oн на манцы свиней не податлив, Хоть и сам уже типа свинья - Руки прочь от Стаканыча, дятлы, Раздербаньте инсайды с ранья!

    20.10.2025

  • andyk82

    может быть ана...ст?

    20.10.2025

  • gan75

    Ну почему не так? Решение принял, а увольнять будет ещё туров пять :)

    20.10.2025

  • igogohruhru

    не, ну нормально? месяц сидел в дискве, дисква кончилась - уволили

    20.10.2025

  • ToLkUnet

    каллонист?

    20.10.2025

  • ToLkUnet

    Только поперло и вот

    20.10.2025

  • lvb

    Ну и?) Верить Никитину? Да ни в коем случае, это известное трепло, уровня спирта/сайгака). По мне лучше подождать официоз от Некрасова)

    20.10.2025

  • andyk82

    Вот интересно, что бы сказал Николай Петрович, подойди к нему с вопросом рядовой болельщик Спартака- "а как вы думаете, нам подойдёт тренер, тренировавший Эльче, Леванте», «Хетафе», «Вильярреал», «Бани Яс», «Бэйцзин Жэньхэ», «Аль-Шабаб», «Мальорку?

    20.10.2025

  • shpasic

    Бердыев ещё пять лет назад выиграл голосование СЭ на пост тренера Спартака.

    20.10.2025

  • болельщик35

    Может Валеру в Спартак вернуть?

    20.10.2025

  • Vitamin007

    Любимое занятие хрюшек( Заберите у нас свое кудрявое недоразумение!

    20.10.2025

  • Михаил

    Что за каллонист Никитин??? где официальное заявление,где факты???

    20.10.2025

  • andyk82

    чтоб дважды не летать потом

    20.10.2025

  • Jean4

    Это нужно было сделать еще весной. Вопрос один, кто вместо? Если подпишут Гарсию, наш ждет все та же, до боли знакомая история. Через год-полтора будут искать нового тренера.

    20.10.2025

  • ValeraK

    Это решение было принято еще год назад.

    20.10.2025

  • DZR

    Никитин - это тот, кто перед сезоном бил себя пяткой в грудь, что Станковича надо оставлять и что сейчас он всем покажет. ахахаха

    20.10.2025

  • Давайте пить дружно!

    Слабаки

    20.10.2025

  • Иван Л.

    Вася Пупкин авторилееет! а это кто?)

    20.10.2025

  • инок

    Кто болеет за Спартак, тот в цирке не смеётся!..)

    20.10.2025

  • Konstantin

    Кто этот Никитин? Позор, а не источник. Для меня это Вася Пупкин

    20.10.2025

  • Highlander

    Сообщает кто мля?

    20.10.2025

  • oleg kislak

    Кто на замену придет? Моуринью?

    20.10.2025

  • Александр Никольский

    Что за заголовок?? Так пишут, когда увольнение тренера - свершившийся факт. Какая-то деградация в СЭ.

    20.10.2025

  • МАО

    Неожиданно.

    20.10.2025

  • DZR

    думаешь оптом дешевле?

    20.10.2025

  • Андрей Кадулин

    Можно сразу присмотреть замену Гарсии,на следующий сезон

    20.10.2025

  • vvg1908

    ШАПИТО

    20.10.2025

  • 555 555

    Кахигао редкостный ..........

    20.10.2025

  • DZR

    Под кого тогда такие траты? Я конечно всё понимаю про "частную" компанию, но какого чёрта? Сейчас выяснится, что новому тренеру нужны новые игроки. Класс. Зачем гения продлевали летом. С ПЕРВОГО матча с Оренбургом было понятно, что тренер не готовится к играм. И как не делал это, так и не делает до сих пор. Ну окей.

    20.10.2025

  • Ironyfan

    Запускается новый цикл…

    20.10.2025

  • Иван Л.

    аа. так это колюмнист, а я было подумал и правда, ну а что, а в друг?

    20.10.2025

  • malefactors

    УРА!

    20.10.2025

  • Иван Л.

    Да неужели родила? Переношенным родился. И что? Новый обоскаль в лице Гарсии?

    20.10.2025

    Деян Станкович
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
