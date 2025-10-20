«Спартак» принял решение уволить Деяна Станковича

«Спартак» принял решение уволить главного тренера Деяна Станковича, сообщает колумнист «СЭ» Максим Никитин. Спортивный директор Франсис Кахигао занимается поиском нового тренера. Издание Marca на прошлой неделе сообщило, что Кахигао ведет переговоры с испанцем Луисом Гарсией о возможном назначении в московский клуб. По информации испанского журналиста EFE Хосе Игнасио Ортеги, «Спартак» может объявить о назначении 52-летнего Гарсии во время ноябрьской паузы на матчи сборных. Испанский специалист тренировал «Эльче», «Леванте», «Хетафе», «Вильярреал», «Бани Яс», «Бэйцзин Жэньхэ», «Аль-Шабаб», «Мальорку» и другие команды. Последним местом работы Гарсии был «Алавес», который он тренировал с 2022 по 2024 год. «Спартак» принял решение уволить Станковича. Инсайды «СЭ» Станкович возглавляет «Спартак» с июля 2024 года. После первого сезона с 47-летним сербским специалистом был продлен контракт до лета 2027 года. В чемпионате России-2025/26 красно-белые набрали 19 очков в 12 матчах и занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. 19 сентября Станкович был дисквалифицирован на один месяц в лиге и Кубке России после удаления в матче 8-го тура чемпионата с «Динамо».

Док С чего начались нынешние отношения Спартак-Зенит? С 1980 года. ===================================================== Могу практически со всем согласиться - люблю когда люди так дотошно знают футбол - но почему с 1980-го? Да, фан движ Зенита образовался наверно в этом году, но при чем тут Спартак? Насчет Мельникова спорить не буду, но точно помню как на день Победы 9 мая 1981 года на Кирова он вышел на поле. P.S. Как по мне, нынешние отношения Спартака и Зенита начались в середине 90-х и их в некотором роде катализатором стала легендарная фраза Садырина)). 21.10.2025

alexb2025personal А "дерби" ЦСКА-Спартак. Посмотрите на биографию выдающегося вратаря офицера Астаповского. Родился в Брянске, воспитывался в Баку, там же и призвали. 12 лет "пылил за ЦСКА" (на служебной квартире, кстати). Срок выслуги на тот момент 15 лет. Еще 10 лет служить. Сослали в Хабаровск (2 года там, хотя бы что-то). После карьеры на Камчатку капитаном в какую-то часть (скажем, ПВО) физруком. Да, потом Мозамбик и Кубинка. А ушел бы на дембель на Камчатке (квартира служебная, там не оставят) - и у него выбор (у меня отец офицер, так что кухню знаю): или в какой-то поселок в Закавказье (там призывался, а в Баку-то им не давали), или на Дальнем Востоке (там был дембель). На его счастье СССР развалился. И вот надо ли было "служить" в ЦСКА, чтобы 12 лет "служить" в Москве, а потом оказаться у черта на куличиках. Или все-таки лучше своя квартира, Ленинградка, Волга? Какое тут "дерби"? 21.10.2025

alexb2025personal И машину/квартиру не Бесков ему давал, и не их дед (не могли они этого сделать, не в их власти). (Парню 20 лет). И болей бы Гришин (железнодорожник) за Локо и Черненко (учитель) за, к примеру, Динамо, Нистру, Пензу, свой Красноярск (последние 3 - этапы жизни), не было бы и квартиры, и машины, и была бы дисква, и, если бы в коммуналку в Ленинграде не вернулся, то отправился бы в Днепр, где "не Москва", в Торпедо, где не те условия. И все - взятки гладки. И вот так набирался Спартак 80-х. Но теперь-то не работает. 21.10.2025

alexb2025personal Так а посмотрите. С чего начались нынешние отношения Спартак-Зенит? С 1980 года. Зенит выиграл бронзу. И из Зенита "потянулись" три игрока. Им выписали год дисквалификации. Ю.Тимофеев (Пушкин, свой) честно отбыл, перешел в свой Днепр, и не сложилось. Потом играл в ленинградском Динамо. Мельников (Горький) переходил в Минск, полгода просидел, вернулся в Зенит, и с тех пор наш. И был Швецов (которого потом грязью поливали, но зря). Кутаисский парень, нашел его Бесков, подарил Морозову, получил комнату в коммуналке на Гражданке (и такое было). И тут его Бесков возвращает. Со слов самого Швецова, квартира на Ленинградке, Волга. Год дисквалификации, но он выходит в первом же матче. Потом сам Швецов получил травму и его выкинули в Кутаиси, но это уже потом. Ну отсидел бы он год, как Тимофеев, ну не было бы квартиры и машины. И вопросов никаких. 21.10.2025

Кариока_двойка. Тренер, который тренировал слишком много команд, не может быть хорошим тренером. Ну Кахигао мне сразу не понравился, сразу как забраковал Промеса. Он откровенно превращает Спартак в чужую команду. Согласитесь, все эти Гарсии, Ву, Джикия, как инородные тела в команде. Они явно не свои, и вряд ли ими станут. Потому что выбор этого проходимца проходит по принципу "Пальцем в небо". Имитатор бурной деятельности. 21.10.2025

Кариока_двойка. Тоже не могу понять, почему те кто выбирает тренеров и игроков не несут вообще никакой ответственности. Вместе с тренером должен уходить и тот, кто его выбрал. Прям в контракте так и указать, в случае провала - уволен, все деньги вернуть или отрубим руку. Вот тогда они как следует будут вибирать, а не абы кого. 21.10.2025

Pablo_75 Сейчас или чуть позже, но это предрешено. И игры нет, и результат низкий, и Деян поплыл, истерит и т. д. Скорее всего он уже не имеет никакого авторитета и не управляет командой. Даже странно, в Црвене Звезде он прекрасно справился, выиграл три чемпионата подряд, ушёл как победитель и типа на повышение. 21.10.2025

alexb2025personal Спартаку надо болельщиков менять. На тех, которые поймут, что Спартак - это просто одна из команд. Что больше нет советской торговли, к которой относился Спартак, что нет мясокомбинатов, откуда женщины-тяжеловесы выносили сумки (и это тоже общество Спартак). Что нет московской прописки, которую надо было получить и это было тяжело, и нет настоящих отцов-основателей сегодняшнего Спартака, К.У.Черненко и В.В.Гришина, которые могли эту прописку обеспечить и выдать квартиры на Лениградке. Что не надо быть в команде, уезжающей почаще за кордон, чтобы заниматься фарцовкой, а просто есть деньги, и их могут заплатить где угодно, и за деньги можно и московскую прописку, если хочешь, и банки черной икры туда возить не надо, а сюда магнитофоны. И если всего этого нет, Спартак становится просто обычной командой. 20.10.2025

Иван Л. а представляешь? 2 февраля 1983, сорок лет Сталинградской битвы к нам. приезжает Спвртак! не вся основа, без Феди, без Родионова. но Спартак Бескова! я сидел на западной трибуне с биноклем, КИБ проходил и вся трибуна как по команде встала и аплодировала маэстро; а он как от солнышка прикрывался программкой и улыбался. потом на этой программе он оставил автограф моему брату, который подавал мячи. реликвия в рамочке; бинокль у меня просили взрослые мужики, рвали, чтобы разглядеть легенду! мы выиграли. но Гаврилов положил нам красавца, в девятину! а потом Сашка Никитин ,защитник тезка легенды, почти также забил победный! сказка!!!! 20.10.2025

NapoliFC Завтра опровержение будет. Хотели бы уволить, уже уволили, тем более если искать замену по принципу "хоть кто-нибудь". 20.10.2025

Деп Б.Охта Да. Были тренеры с Большой буквы!!! Не то, что гасторбайтеры из Европы. За баблом, приехавшие. 20.10.2025

Иван Л. нутам и не только молодняк был, там и списанные были старички, а он их вернул, не просто вернул! Гаврилов или Гладилин звёздами стали! а Ярцев в почти тридцати как зажигал!!!! эхххх.. .... а Федя, Родионов, Ринат, Кузнецов... Хидю же тоже КИБ возродил! он все умел. великан! 20.10.2025

Деп Б.Охта Одно то, что собрав молодняк вывел в вышку и этим составом сразу стал чемпионом вызывает восхищение!!! Какие имена выросли!!!!!! 20.10.2025

Иван Л. я просто так и не смог простить увольнения великого мастера за 4е место!в том! чемпионате! 20.10.2025

Иван Л. да, было при Романцеве. было местами красиво. но это была команда из лучших игроков снг. да, ресурс. а при Бескове.... ну вытаскивал например Сочнова 29 лет из Пресни и оп, игрок уровня сборной. уж не говорю про то как базулев с милешкиным, ну деревья! у Бескова нормальными защами становились! Маэстро!!!!! 20.10.2025

Деп Б.Охта Была ещё пора Романцева. Но, там админресурс рулил. А С Бесковым всё по чесноку было и просто великолепно!!!!!! 20.10.2025

Иван Л. да. я еще в детский садик ходил и мне отец рассказал про Спартака, а потом про футбол и я еще по черно-белому смотрел в первой лиге. болел вовсю) а потом уже подрос и футболом Бескова нельзя было не восхищаться! когда КИБа выгнали, всё! не стало для меня Спартака с большой буквы. а шасто уж это вообще горе просто... много лет 20.10.2025

Деп Б.Охта Это когда Бесков пришёл. И началась золотая пора Спартака? 20.10.2025

Иван Л. если серьезно, то от настоящего Спартака остались только болелы. остальное уже не Спартак, увы. сам с пяти лет болел за Спартак как они в первую лигу вылетели... долгоо 20.10.2025

Деп Б.Охта Спартачи, искренне вам сочувствую! Может поболеете за Локо, Динамо или ЦСКА пока не сменится ВЫСШЕЕ руководство некогда народной команды. Уверен, это не Газпром трясёт Спартак из нутри!!!! 20.10.2025

oleg ves в контракте прописать, что в случае дострочного расторжения контракта с ГТ, нестойку выплачивать из средств Кахигао. А если ГТ выиграет Кубок или чемп, то премировать Кахигао. Вот тогда он основательно подойдет к выбору ГТ 20.10.2025

vik3222009 Послужной список у Гарсия солидный. По количеству подопечных клубов. А каких успехов добились эти клубы? Да и сами- то клубы так себе... 20.10.2025

alexb2025personal Талалаев не делал конфетку в течении многих лет (и его всегда вспоминали в списке Шалимов-Юран-Ташуев- и т.д.). Вот сейчас - да. А вот нужно ли это Талалаеву? Да, Станковичу заплатят все, но с российскими тренерами поступают, как с Федотовым. Станкович не испортил репутацию ("Ну это же Спартак, там это уже давно творится"), а Талалаев станет изгоем. Его будут называть "пиджаком", обливать грязью. И не заплатят отступных. А надо ли это? 20.10.2025

Балу Гл.тренером поставить по совмещению Кахигаю, если подряд двух побед не будет, освободить его от всех должностей в клубе. Закончить на этом опыты с перспективными ино-странными коучами. Назначить до следующего лета, если готовы, Аленичева с Титовым. 20.10.2025

alexb2025personal Уволили-то ладно. Давно пора. А кого назначать-то? Назначили когда-то ноунейма Тедеско, который хорошо прыгал, потом ноунейма Абаскаля, который тоже прыгал, потом Станковича, который как тренер имел примерно такие же успехи, как предыдущие два. Теперь вроде бы ноунейм из Испании, который, судя по видео, хорошо прыгает и бегает и который тренровал тамошнее ФНЛ. Когда-то Мутко (как бы его не не любили), сказал, что каждый тренер будет лучше предыдущего. И вместо ноунейма Петржелы, который раскрылся только в Зените, пришел Адвокат, который, впрочем, выигрывал только там, где трудно не выиграть, но был на слуху, его заменил Спалетти, жадный до побед и признававшийся лучшим тренером Италии, потом Виллаш-Боаш, преемник Моуриньо, который брал еврокубок. Луческо тоже брал еврокубок. Манчини - вообще легенда. Семак (но ведь со сложным составом столько лет). А тут? 20.10.2025

Строгий-но-справедливый Чудны дела твои, Господи... У них под боком есть тот же Талалаев, который из ничего делает конфетку. Но они упорно бродят по граблям, выбрасывают на ветер миллионы, и покупают гастарбайтеров. 20.10.2025

andyk82 Вот интересно, что бы сказал Николай Петрович, подойди к нему с вопросом рядовой болельщик Спартака- "а как вы думаете, нам подойдёт тренер, тренировавший Эльче, Леванте», «Хетафе», «Вильярреал», «Бани Яс», «Бэйцзин Жэньхэ», «Аль-Шабаб», «Мальорку? 20.10.2025

Jean4 Это нужно было сделать еще весной. Вопрос один, кто вместо? Если подпишут Гарсию, наш ждет все та же, до боли знакомая история. Через год-полтора будут искать нового тренера. 20.10.2025

DZR Под кого тогда такие траты? Я конечно всё понимаю про "частную" компанию, но какого чёрта? Сейчас выяснится, что новому тренеру нужны новые игроки. Класс. Зачем гения продлевали летом. С ПЕРВОГО матча с Оренбургом было понятно, что тренер не готовится к играм. И как не делал это, так и не делает до сих пор. Ну окей. 20.10.2025

