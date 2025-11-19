«Спартак» продал все билеты на матч с ЦСКА

Сегодня, 13:40
«Спартак» объявил об аншлаге на матч с ЦСКА в 16-м туре чемпионата России.
«Спартак» реализовал все билеты на домашний матч — в пятый раз в 2025 году», — сообщает пресс-служба красно-белых.
Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 22 ноября. Начало игры — в 16.45 по московскому времени.
«Спартак» после 15 туров РПЛ-2025/26 набрал 25 очков и занимает шестое место в таблице. ЦСКА с 33 очками — на второй строчке.
Artorixus
"Та-ак, все билеты проданы, это очень хорошо, теперь как бы сразу не обосраться по полной, а то как бы плохому не случиться. Это же надо, такая огромная армия болел на стадионе и столько же вокруг него! Ведь могут, если что не так пойдёт, разнести Арену в пух и прах" .-------------- Так или близко к этому подумалось боссам Спартака.
19.11.2025
Saiga-спринтер
ЦСКА перпендикулярно, сколько будет на "Заправашке" примитивных тушинских болел - для своей уверенной победы.
19.11.2025
Saiga-спринтер
Как всегда .. билеты проданы якобы "все". А на трибунах, маскимум, и 3/4 не наберется. Липовая отчетность на показуху - то в России занятие государственное.
19.11.2025
Dmitriy Nekrasov
А нас обрадует только победа!
19.11.2025
Dmitriy Nekrasov
Вперёд, Спартак!
19.11.2025
Корнелий Ш
На ЦСКА народ пошёл.
19.11.2025
Вадим Антропов
Похвально ):cowboy::sunglasses::innocent::soccer:
19.11.2025
За спорт!
Опять не всем хватило
19.11.2025
rustov
Только ЦСКА!
19.11.2025