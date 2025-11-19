Видео
Сегодня, 13:40

«Спартак» продал все билеты на матч с ЦСКА

Руслан Минаев

«Спартак» объявил об аншлаге на матч с ЦСКА в 16-м туре чемпионата России.

«Спартак» реализовал все билеты на домашний матч — в пятый раз в 2025 году», — сообщает пресс-служба красно-белых.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 22 ноября. Начало игры — в 16.45 по московскому времени.

«Спартак» после 15 туров РПЛ-2025/26 набрал 25 очков и занимает шестое место в таблице. ЦСКА с 33 очками — на второй строчке.

11

  • Artorixus

    "Та-ак, все билеты проданы, это очень хорошо, теперь как бы сразу не обосраться по полной, а то как бы плохому не случиться. Это же надо, такая огромная армия болел на стадионе и столько же вокруг него! Ведь могут, если что не так пойдёт, разнести Арену в пух и прах" .-------------- Так или близко к этому подумалось боссам Спартака.

    19.11.2025

  • Saiga-спринтер

    ЦСКА перпендикулярно, сколько будет на "Заправашке" примитивных тушинских болел - для своей уверенной победы.

    19.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Как всегда .. билеты проданы якобы "все". А на трибунах, маскимум, и 3/4 не наберется. Липовая отчетность на показуху - то в России занятие государственное.

    19.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    А нас обрадует только победа!

    19.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Вперёд, Спартак!

    19.11.2025

  • Корнелий Ш

    На ЦСКА народ пошёл.

    19.11.2025

  • Вадим Антропов

    Похвально ):cowboy::sunglasses::innocent::soccer:

    19.11.2025

  • За спорт!

    Опять не всем хватило

    19.11.2025

  • rustov

    Только ЦСКА!

    19.11.2025

