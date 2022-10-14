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Сегодня, 19:45

«Спартак» продлил контракт с Селиховым до конца сезона-2024/25

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Александр Селихов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Московский «Спартак» объявил о продлении контракта с вратарем Александром Селиховым. Новое соглашение с 28-летним голкипером действует до конца сезона-2024/25. В нем предусмотрена опция автоматического продления до 30 июня 2026 года в случае наступления определенных условий.

Предыдущий контракт вратаря с красно-белыми истекал 31 декабря 2022 года.

Селихов выступает за «Спартак» с января 2017 год. В текущем сезоне он провел десять матчей в РПЛ и пропустил 11 голов, три раза сыграв на ноль.

«Спартак» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В воскресенье, 16 октября, красно-белые сыграют на выезде с ЦСКА.

Источник: https://spartak.com/news/2022-10-14-novyy_kontrakt_s_selikhovym_do_2025_goda/
Александр Селихов
РПЛ
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