«Спартак» продлил контракт с Селиховым до конца сезона-2024/25

Московский «Спартак» объявил о продлении контракта с вратарем Александром Селиховым. Новое соглашение с 28-летним голкипером действует до конца сезона-2024/25. В нем предусмотрена опция автоматического продления до 30 июня 2026 года в случае наступления определенных условий.

Предыдущий контракт вратаря с красно-белыми истекал 31 декабря 2022 года.

«Желаем Саше крепкого здоровья и новых больших побед со «Спартаком»!» — говорится в соцсетях клуба.

Селихов выступает за «Спартак» с января 2017 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей в РПЛ и пропустил 11 голов, три раза сыграв на ноль.

«Спартак» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В воскресенье, 16 октября, красно-белые сыграют на выезде с ЦСКА.