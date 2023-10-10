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РПЛ

Сегодня, 11:23

«Спартак» продлил сотрудничество с автомобильной компанией «Чери»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Владимир Шмаков и Олег Малышев.
Фото «СЭ»
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Гендиректор «Спартака» Олег Малышев и гендиректор АО «Чери Автомобили Рус» Владимир Шмаков подписали договор о продлении сотрудничества.

«Мы активно использовали ваши машины в работе. Это показатель качества. Важно сказать, что и в новом году у нас запланировано много интересных акций», — отметил Малышев.

Владимир Шмаков поблагодарил «Спартак» за год сотрудничества.

«Та работа, которую мы проделали вместе подтвердила наши ожидания. За прошедший год мы провели много мероприятий. Хочу особенно выделить день, когда мы пригласили детей из неблагополучных семей, сирот из благотворительно фонда «Арифметика добра». Показали стадион, завели в раздевалку, а потом Гильермо Абаскаль провел занятия с детьми. Ребята с восторгом вспоминали поселение стадиона, общение с футболистами и тренерами. Уверен, что на протяжении долгих лет будут вспоминать этот день проведенный здесь. Я очень рад, что наше сотрудничество продолжается. Это значит, что мы будем усиливать друг-друга. Я хочу подписать со своей стороны договор о продлении наших отношений», — сказал Шмаков на пресс-конференции.

ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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