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Сегодня, 10:55

«Спартак» продлит контракт с Джикией ближе к зиме

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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По информации «СЭ», руководство «Спартака» продлит контракт с Георгием Джикией, даже несмотря на пункт о 60 процентах матчей, которые он должен провести, чтобы активировать опцию.

Контракт будет продлен ближе к зиме.

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года, вместе с командой он выигрывал чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.

Матч 3-го тура РПЛ-2023/24 против «Рубина» стал для 29-летнего россиянина 150-м за «Спартак» с капитанской повязкой.

Нынешний контракт Джикии действует до конца мая 2024 года.

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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