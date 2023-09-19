«Спартак» продолжит благотворительную деятельность после закрытия фонда «Спартак» — детям»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал закрытие благотворительного фонда «Спартак» — детям».

— Безусловно, «Спартак» продолжит благотворительную деятельность. От этого никто не отказывается. В новой форме, может быть, даже в более широком масштабе. Обязательно обо всем сообщим, когда будет конкретика. Важно, что «Спартак» не уходит из благотворительности, а продолжает этим заниматься.

Фонд «Спартак» — детям» существовал с 2018 года. В понедельник, 18 сентября 2023 года фонд объявил о закрытии.