«Спартак» проиграл «Акрону» во втором товарищеском матче дня.

Сегодня, 19:53
«Спартак» проиграл тольяттинскому «Акрону» во втором товарищеском матче — 0:2. Встреча прошла в формате 2 тайма по 35 минут.
У победителей отличились Руслан Апеков и Александр Попов.
Ранее сегодня «Спартак» и «Акрон» провели первый товарищеский матч, который закончился вничью 1:1.
18 июля «Спартак» сыграет против азербайджанского «Нефтчи» в контрольном матче.
Товарищеские матчи. Клубы
«Спартак» — «Акрон» — 0:2 (0:1)
Голы: Апеков, 2 (0:1). Попов, 56 (0:2).
«Спартак»: Селихов (Свинов, 36), Джикия, Чернов, Маслов, Классен, Зиньковский, Лайкин, Шильцов (Умяров, 36), Зорин, Бальде, Соболев.
«Акрон»: Волков (Нагаев, 21), Данилкин (Еремин, 21), Анджелкович, Песегов (Попов, 21), Чудин (Данилин, 21), Савичев (Гусев, 21), Азаров, Димоски, Макаров (Барт, 21), Апеков, Эльдарушев.
Предупреждения: Анджелкович, 11. Азаров, 53. Чернов, 53. Зиньковский, 63.
Судья: Турбин (Дмитров).
8 июля. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена».