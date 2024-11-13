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«Спартак» проиграл «Динамо» в матче памяти Федора Черенкова

Руслан Минаев
«Спартак» проиграл «Динамо» в матче памяти Федора Черенкова — 1:2. 13 ноября 2024 года.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» проиграл московскому «Динамо» в товарищеском матче памяти бывшего полузащитника красно-белых Федора Черенкова — 1:2.

У красно-белых гол забил Роман Павлюченко с передачи Егора Титова. У бело-голубых отметились Александр Сапета и Юрий Жирков.

Согласно регламенту встречи, команды провели два тайма по 40 минут. Главным тренером «Спартака» был Олег Романцев, «Динамо» в этой игре возглавил Валерий Газзаев.

Матч, который проходил на «Лукойл Арене», посетило более 17,5 тысячи человек.

Матч памяти Федора Черенкова

«Спартак» — «Динамо» (Москва) — 1:2 (1:1)

Голы: Павлюченко, 15 (1:0). Сапета, 25 (1:1). Жирков, 72 (1:2).

«Спартак»: Александр Филимонов, Рамиз Мамедов, Виктор Онопко, Дмитрий Хлестов, Константин Головской, Александр Самедов, Денис Глушаков, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Валерий Шмаров, Роман Павлюченко.

Запасные: Артем Ребров, Юрий Ковтун, Дмитрий Парфенов, Андрей Ещенко, Дмитрий Ананко, Александр Мостовой, Александр Павленко, Дмитрий Комбаров, Андрей Коновалов, Виктор Булатов, Алексей Мелешин, Сергей Юран, Дмитрий Радченко, Александр Ширко.

«Динамо»: Владимир Габулов, Максим Ромащенко, Сергей Яшин, Юрий Жирков, Владимир Рыков, Денис Колодин, Александр Сапета, Эрик Яхимович, Ролан Гусев, Андрей Каряка, Игорь Колыванов.

Запасные: Андрей Сметанин, Эрик Корчагин, Евгений Смертин, Андрей Новгородов, Игорь Семшов, Дмитрий Хохлов, Андрей Кобелев, Александр Точилин, Сергей Кирьяков, Руслан Пименов, Олег Терехин, Дмитрий Булыкин.

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