«Спартак» проведет первый сбор на базах в Тарасовке и Тушине

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о планах команды на предстоящие летние учебно-тренировочные сборы.

«Команда выходит из отпуска 18 июня. На этот день запланирован медосмотр. Деян Станкович к этому моменту уже будет в Москве. Сбор состоится в Тарасовке и на нашей базе в Тушине. Информацию по товарищеским играм мы дадим на своих ресурсах, как только подпишем матч-контракты», — сказал Зеленов Metaratings.

По прошедшем чемпионате России красно-белые заняли пятое место, набрав 50 очков. В новом сезоне «Спартак» будет возглавлять Деян Станкович, который сменил на посту и.о. главного тренера Владимира Слишковича.