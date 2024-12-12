«Спартак» проведет сборы в Белеке и турнир в Абу-Даби

Стали известны планы красно-белых на зимние сборы, которые пройдут в Турции и ОАЭ, сообщает клубная пресс-служба.

Московская команда выйдет из отпуска 12 января. 14 января после прохождения тестов на функциональную готовность и медицинского обследования красно-белые отправятся в Турцию. На протяжении недели спартаковцы будут жить и тренироваться в одном из отелей Белека.

С 25 января по 13 февраля пройдет второй сбор — в ОАЭ. «Спартак» примет участие в турнире Winline Зимний кубок РПЛ. Как и в прошлом году, соревнование пройдет в Абу-Даби.

Соперниками красно-белых по группе станут московское «Динамо» и «Краснодар». Во второй группе сыграют «Зенит», ЦСКА и «Ростов».

Победители групп выйдут в финал, который состоится 11 февраля. Вторые команды встретятся в матче за 3-е место, а третьи — за 5-е.

Завершающий этап подготовки красно-белых ко второй части сезона пройдет в Турции с 18 по 25 февраля.