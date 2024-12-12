Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:44

«Спартак» проведет сборы в Белеке и турнир в Абу-Даби

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Стали известны планы красно-белых на зимние сборы, которые пройдут в Турции и ОАЭ, сообщает клубная пресс-служба.

Московская команда выйдет из отпуска 12 января. 14 января после прохождения тестов на функциональную готовность и медицинского обследования красно-белые отправятся в Турцию. На протяжении недели спартаковцы будут жить и тренироваться в одном из отелей Белека.

С 25 января по 13 февраля пройдет второй сбор — в ОАЭ. «Спартак» примет участие в турнире Winline Зимний кубок РПЛ. Как и в прошлом году, соревнование пройдет в Абу-Даби.

Соперниками красно-белых по группе станут московское «Динамо» и «Краснодар». Во второй группе сыграют «Зенит», ЦСКА и «Ростов».

Победители групп выйдут в финал, который состоится 11 февраля. Вторые команды встретятся в матче за 3-е место, а третьи — за 5-е.

Завершающий этап подготовки красно-белых ко второй части сезона пройдет в Турции с 18 по 25 февраля.

Источник: ФК
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Хозяина ФК «Химки» арестовали, он может быть связан с коррупцией в футболе, вторая версия - мошенничество. Кто такой Туфан Садыгов и в чем его обвиняют
Хосеп Гвардиола: жизнь и карьера тренера «Манчестер Сити»
Выросли штрафы за самые частые нарушения ПДД. Что нужно знать
Теплоход «Метеор» победил в голосовании за символ для новой купюры в 1 тыс. рублей
В Мексике уволили судью, которого накачала наркотиками проститутка
В Новосибирске мужчина украл из отделения банка более 9 млн рублей
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Transfermarkt: рыночная стоимость состава «Зенита» понизилась на 9,2 миллиона евро
Transfermarkt: стоимость Батракова увеличилась до 8 миллионов евро, Угальде — с 9 до 15 миллионов
Мусаева дисквалифицировали на два матча после игры «Краснодар» — «Локомотив»
Вратарь «Крыльев Советов» Ломаев перенес операцию на плече
Дзюба назвал лучшую команду и лучшего тренера в 2024 году
Артига об условиях подготовки футболистов в России и Испании: «Разница в уровне академий»
Сегодня
Вчера
Неделя