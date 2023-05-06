«Спартак» провел мемориальный субботник

Сотрудники «Спартака» во главе с генеральным директором клуба Евгением Мележиковым, а также представители болельщиков провели субботник на московских кладбищах, где привели в порядок могилы спартаковских ветеранов, сообщает пресс-служба красно-белых.

«Нет будущего у того, кто не помнит своего прошлого. В последнее время клуб уделяет много внимания славной истории «Спартака», и это очень правильно», — цитирует пресс-служба «Спартака» председателя комитета ветеранов клуба Олега Романцева.

Подобные мероприятия уже несколько лет проходят по инициативе фанатского объединения Supporters Group и при поддержке «Спартака».

Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков в 25 матчах.