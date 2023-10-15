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Сегодня, 13:00

«Спартак»: расписание матчей команды в октябре

Опубликовано расписание московского «Спартака» в октябре
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Кристофер Мартинс (ФК «Спартак»).
Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» сыграет два матча в чемпионате России после паузы на игры сборных в октябре: на «Открытие Арене» красно-белые примут «Пари НН» и на выезде встретятся с воронежским «Факелом».

«СЭ» публикует расписание игр в октябре. Время начала всех матчей — московское.

«Спартак»: расписание матчей команды в октябре

22 октября. 14.00. «Спартак» — «Пари НН» (премьер-лига)

28 октября. 14.00. «Факел» — «Спартак» (премьер-лига)

Команда Гильермо Абаскаля располагается на шестом месте в турнирной таблице премьер-лиги с 17 баллами. Столько же очков набрали «Пари НН», ЦСКА и «Динамо».

«Спартак»: состав, календарь игр, статистика, трансферы и соперники в актуальном виде доступны на странице команды на нашем сайте

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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