«Спартак» рассматривает кандидатуру Черчесова

Как стало известно «СЭ», в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера «Спартака», ставшего вакантным после отставки Деяна Станковича, руководство московского клуба рассматривает Станислава Черчесова, который сейчас занимает аналогичную должность в «Ахмате». Черчесов уже тренировал красно-белых в 2007-2008 годах, а в 1984-1987-м, 1989-1991-м, 1995-м и 2002-м выступал за них в качестве вратаря. 62-летний специалист принял «Ахмат» 6 августа: 17 официальных матчей в РПЛ и Кубке России — 5 побед, 4 ничьих, 8 поражений. Кроме «Спартака» и «Ахмата» Черчесов ранее работал с австрийскими «Куфштайном», «Тиролем», «Жемчужиной», «Амкаром», «Динамо», польской «Легией», венгерским «Ференцварошем», сборными России и Казахстана. «Спартак» и «Динамо» рассматривают кандидатуру Черчесова. Уйдет ли он из «Ахмата»? В качестве тренера Черчесов является чемпионом Польши и обладателем Кубка, двукратным чемпионом Венгрии и обладателем Кубка. Со сборной России добился лучшего в истории результата на чемпионатах мира, выйдя в четвертьфинал в 2018 году. Станкович уволен из «Спартака». Дальше будет лучше?

DaviT MosKv на безрыбье... еще вспомнил Сандро Шварца. он свободен 13.11.2025

206 Букварь лучше себе купи, грамотей) 12.11.2025

Alexey Avdyukov глупость несусветная , у Мостового нет лицензии быть главным тренером , от слова совсем 12.11.2025

Alexey Avdyukov любой , но лучше усов точно )) 12.11.2025

П_о_в_а_р "Ахмат на подъеме"" - серьезно?)) --- Да. Начало сезона, Старожук, четыре поражения. Приходит Черчесов - команда начинает играть. Учитывая то, что не Черчесов готовил к сезону, лучшего никто бы и не добился с Ахматом. - ""Барселону Б тренировал"" - ну это даже комментировать смешно... --- Почему? Человек системы клуба. Потренировал Барсу Б - руководство увидело результат там и, после этого, назначила его в главную команду, несмненно рискуя. Человек сразу дал тот самый результат, который по твоим словам "вынь да полож". Долго бы его терпели, если б он не вынул и не пложил руковдству результат? Нет. Тихонов или Аленичев давно тренируют. Особых тренерских дарований лично я не заметил (может они и есть, не спорю). Но им надо дать время на постройку команды? С фига? Именно в этом ты упрекаешь наших руководителей, что нет результата - они увольняют тренеров. Не было б результата у Гвардиолы - руководство Барсы пошло точно таким же путём. Так что ничего такого смешного я написал.)) 12.11.2025

spar001 ""Ахмат на подъеме"" - серьезно?)) ""канеш, но при таких тратах как в этом сезоне как без вынь и плож то?"" - и вот это вот уже 20 лет длится... ну хорошо, 19-ть (17-год исключаем)) ""Барселону Б тренировал"" - ну это даже комментировать смешно... только добавлю: руководство Барсы не побоялось доверить мировой топ-клуб, своему бывшему игроку, фактически новичку в тренерсоком деле и ... что было дальше, всем известно)... а мы продожаем, как белка в колесе идти по замкнутому кругу)) 12.11.2025

Владимир Тюсин А не выпить ли нам по рюмашке? А почему бы и нет? Ну нет так нет Из за Саламыча и Карпина в Конюшне Нас прозвали Вечными майорами. Это звучит очень обидно. Лучше мясом обзывайте 12.11.2025

Nik не перевелись еще в Спартаке идиоты 12.11.2025

П_о_в_а_р Это который с топовым составом Рубина умудрился в пердив вылететь, а потом с таким же неплохим составом, но на уровне составов пердива, не смог оттуда подняться?)) Но, кстати, я бы на месте боссов Спама рассмотрел сей варик. Уж всяко лучше Тихоновых-Аленичевых, имхо 12.11.2025

DaviT MosKv кстати, есть же Леонид Слуцкий. я не предлагаю его. но, он вполне мог бы быть кандидатом 12.11.2025

DaviT MosKv возможно он не самый умный человек в футболе. но, мне было бы интересно. в том числе его прямота, чемпионский характер... Спартак ничего не проигрывает от этого. так как ничего нет) 12.11.2025

П_о_в_а_р Больше долбодятла может и знал отечественный футбол, но я подобного не помню. Может только его кореш Вова Быстров 12.11.2025

СОЮЗ СОВЕТОВ Ну его как грыться туда, лучше пусть Романов рулит 12.11.2025

DaviT MosKv долго думал Предлагаю назначить главным тренером Спартака Игоря Денисова 12.11.2025

П_о_в_а_р но, вот Саламыч тренировал, тренировал и что? ------------------- Норм тренировал. Сборная чуть в полуфинал ЧМ не забралась, Ференцварош чемпион, Ахмат на подъеме... Получше Аленя так пока, имхо. --------------- к сожалению, многим руководителям вынь и положь сразу результат -------------- Ну извини канеш, но при таких тратах как в этом сезоне как без вынь и плож то? Поставь себя на место тех людей, которые эти деньги дают. А давай Аленя попробуем и время ему дадим на построение. А не получится - давай Тихонова попробуем и тоже ему время дадим. А может ну их нафиг деньги тратить? Канеш нужен результат вынь и полож, для начала хоть какой то положительный, не обязательно сразу чемпионство. Медальку (при таких тратах обязаловка, имхо). ----------------- Пеп, когда Барсу начал тренировать, он много, до этого тренировал?... ----------- Барселону Б тренировал малость. Потом пришёл в Барсу и вынул и положил результат сразу)) 12.11.2025

spar001 это минус, согласен....но, вот Саламыч тренировал, тренировал и что?... понятно, что Аленичев не начнет сразу всех выноситть, но на перспективу это то, что нужно... к сожалению, многим руководителям вынь и положь сразу результат и в результате нет никаких результатов, одна чехарда тренерская... Пеп, когда Барсу начал тренировать, он много, до этого тренировал?... 12.11.2025

П_о_в_а_р Бердыев. кстати сейчас в Азербайджане на втором месте идет... --------------- Это круто, на серьёзе. Но это для меня круто, станет ли это круто для ребят, которые денег вбухали. Для них это всё ещё эксперимент (очередной). За Тихонова кроме "спартаковец" аргументов особых вообще нет. С таким успехом и Аленичева можно. Но это все не масштаб Спартака, имхо. Вон гунько в Арсенале том же барахтается. Тоже самое все. А импорт мы не рассматриваем вообще? Надоели? все эти Абаскали со Станковичами 12.11.2025

Странник-777 Комплектование состава - речь о комплектовании основного состава на игры, об организации взаимосвязей между ними, наигрывании схем по прессингу, организация иры в защите, организация контратак... когда послоедний раз спартачи гол в контратаке забили? А как этот звездный состав вообще начинает атаки от своих ворот? А что творят воротчики в этом плане? А что с настроем на игру в целом в каждой игре? Деян с этими вопросами явно провалил. С Енисеем бы и лучшие европейские тренеры на том же месте были. Я уверен. Бердыев. кстати сейчас в Азербайджане на втором месте идет... 12.11.2025

П_о_в_а_р Андрей вполне разбирается в современном футболе ----------- Не сомневаюсь, но как ты это понял? Енисей мягко говоря не впечатляет. ---------- и комплектовании состава ------- Состав уже укомплектован, ввалены огромные деньги. Надо работать с этим составом, а не комплектовать свой. --------- Игру сегодняшнего Енисея определяет состав, а не тренер ------------- Грустно. Хотелось бы, чтобы и тренерское там было тоже. --------- сегодня сложилась ситуация, когда можно брать главного тренера на "испытательный" срок ---------------- После таких трат на испытательный срок? Т.е. если ты генеральный и ввалил такие бабки (не свои) в состав, но с тренером мы поэксперементируем, говоришь людям, которые эти бабки давали? Это нереалистично, бро. Люди хотят какой то отдачи. На тренера со дна пердива они не согласятся. ------------ Бердыева же предложил--- Возможно, но он долго не тренировал, а это опять эксперимент. А деньги вложены. Отдача нужна 12.11.2025

Странник-777 Андрей вполне разбирается в современном футболе. И в такике, и комплектовании состава, и в организации взаимосвязей, и в наигрывании схем и в прочих вопросах, которые должен решать главный, а уж на тренировках и сам может многим из нынешнего состава всё показать на практике. И авторитета вполне досточно, чтобы с ним нынешнии состав считался. Игру сегодняшнего Енисея определяет состав, а не тренер. Финансирование у него явно, не как у лидеров пердива, рвушихся в РПЛ. И я сказал, что сегодня сложилась ситуация, когда можно брать главного тренера на "испытательный" срок - до конца сезона, поскольку он практичеси уже провален по результатам за первый круг. Поставит тренер до весны игру - останется в команде. Нет - на новый сезон возьмут нового тренера. Бердыева же предложил - дабы навести порядок в организации игры. В первую очередь - в защите. Он начинает в любой команде именно с этого. Впереди у нас особых проблем нет. А вот вечный пожар в защите - это проблема и уже много лет 12.11.2025

емен Я бы на месте Черчесова в Спартак не пошел , и в Динамо тоже - он ни там ни там надолго не задержится. 12.11.2025

П_о_в_а_р А кого тогда предложишь? В комментариях все хают руководство плохое, которое опять не того тренера выберет, уж мы то знаем. А кого надо выбрать никто не пишет. Максимум на что сподобились это нга Тихонова, который сейчас с Енисеем еле барахтается в пердиве, и Бердыеве, который не тренирировал помоему никого уже лет 10 (ну лет 7) 12.11.2025

П_о_в_а_р Это который сейчас еле барахтается с Енисеем? Точно вариант для таких вложений, которые в этом году Спартак сделал в состав? Будь ты гендиром, ввалившим такие деньги в состав, ты бы на полном серьёзе Тихонова предложил парням, которые деньги давали тебе на команду? Аргументы для них какие бы подобрал? "Спартаковец"... всё, у меня аргументы закончились)) 12.11.2025

DaviT MosKv да что тут обсуждать шкуру неубитого голландского медведя?) не будет их. сами не поедут, илии мы их не позовем... все одно. 12.11.2025

Странник-777 Я бы Тихонова позвал, дать проявить себя - до конца сезона. Парень достаточно обкатался в пердиве. Или на аналогичных условиях Бердыева рассматривал. А кардинальное решение в конце весны принимал. 12.11.2025

Garryk99 Мостового им в помощь ))) 12.11.2025

П_о_в_а_р Это для нас они авторитет, мы видели их в рассвете тренерского мастерства, а для молодняка в составе Спартака они старпёры и больше нифига. 12.11.2025

П_о_в_а_р А Миша предложил уже свою кондидатуру, которая будет "не на те же грабли"? А то не смотрю его 12.11.2025

DaviT MosKv это не важно. у них авторитет такой, что они с кресла каталки могут руководить) здоровья всем 12.11.2025

П_о_в_а_р Вот именно что старпёры, не нужны давно даже нам здесь. 12.11.2025

DaviT MosKv да. не знаем мы их дела. нужны ли им деньги, устроены ли они... куча вопросов. таки да... старенькие все 12.11.2025

П_о_в_а_р Кого они тренировали в последнее время? Если гендир привезёт их я первый примкну к мясным к криком ГЕТЬ ГЕНДИРА 12.11.2025

DaviT MosKv Если спортидир и гендир привезут кого-то из этих троих тренером, я лично себе кружку с его фото сделаю, и каждое утро буду желать ему здоровья!) 12.11.2025

П_о_в_а_р Возможно. Кому они нах (имхо канеш) нужны только сейчас из этой троицы. Прошли те времена уже, когда они были топами. З.Ы. Ещё раз МВП последнего ЧМ по волейболу В СУРГУТ. (я нашёл на карте еле-еле. Это там, ближе к Ямалу 12.11.2025

DaviT MosKv и еще. я был бы рад любому из тройки поименованных летучих голландцев в Спартаке. если что. но... насколько это вообще возможно? 12.11.2025

Kirill Boglovsky Через лупу Бастрыкина? 12.11.2025

П_о_в_а_р Брось. Едут всё равно все. Из из Нидердландов, и отовсюду... И во всех видах спорта. МВП последнего ЧМ по волейболу в Сургут приехал из сильнейшего чемпионата Италии. 12.11.2025

DaviT MosKv ну, то было золотое время. сейчас есть нюансы, согласитесь. я их имею ввиду 12.11.2025

П_о_в_а_р Вы болельщик Спартака? Как плыть Спартаку? Кого выбрать рулевым (тренером)? 12.11.2025

П_о_в_а_р Ни Адвокаата, и Хиддинка канеш у нас не было никогда из Нидерландиев. Дава, ну едрить... 12.11.2025

П_о_в_а_р Аленичев никого не тренировал (тем более тренировал с успехом) с тех пор 12.11.2025

DaviT MosKv спасибо. как раз из Нидерландов все рвутся к нам. но, Луи пока шнурки завязывает. обещал перезвонить) 12.11.2025

П_о_в_а_р Какой тренер нужен, чтобы избежать граблей? Ваш кандидат 12.11.2025

П_о_в_а_р Какое решение будет адекватным по вашему мнению? Чтобы лично Вы посоветовали 12.11.2025

Странник-777 Чой-та результаты по сборной Казахстана пропустили... Я понимаю, что руководство Спартака не всегда принимает адекватные решения, но не до такой же степени? 12.11.2025

П_о_в_а_р НИ ОДНОЙ кандидатуры "правильного" тренера, нужного Спартаку, нет в комментариях (кроме тупорылой буеты, типа Гвардиолы и Клоппа). Но этого не надо, этот физрук, а этот вообще похороны. Вот поэтому вы и в жопе, мясные. Вы сами не знаете что вам надо 12.11.2025

J. P. Короче, ребята, мы пойдем по второму кругу... Грабли уже разбросаны... 12.11.2025

Симон Вирсаладзе Судя по результатам в Грозном, ненадолго и там. Ну расстрельная и расстрельная. Нервы у него крепкие, а платит Лукойл всяко поболе Рамзана. 12.11.2025

spar001 так себе вариант... мое мнение: Аленичев, чемпионскую команду 17-го года создал он... да, он не самый лучший мотиватор, но это поправимо... 12.11.2025

Симон Вирсаладзе Да все стебутся ) 12.11.2025

Влад И Парфенов и Юран знают что делать с СМ. Коль такие умныые, почему вас прут изо всех команд? 12.11.2025

trops57 Классный тренер. Захотел, пришёл. Захотел, ушёл. Ни совести, не обязательств, не результата. Только деньги 12.11.2025

mikeV ... и тут СЭ-су попёрло!!! 12.11.2025

mikeV Так в Спартаке сильно больше года никто и не задерживается :) 12.11.2025

Влад Прям на разрыв. И в Динамо и в СМ. Как известная обезьяна. 12.11.2025

П_о_в_а_р Не так нннада... Черчесова в Динамо, Карпина в Спартак, а Станковича в Ахмат. 12.11.2025

Владимир 3107 Возьмите Ван Галя. Он сделает "Спартак" солидной командой мирового уровня. Будете смотреть настоящий красивый футбол мирового уровня в исполнении "Спартака". И "Спартаку" нужны не иностранные легионеры, а крытая спортивная арена, чтобы соответствовать клубу мирового уровня. Не солидно играть "элитному" клубу в мороз, по щиколотку в снегу. С вас магарыч за толковый совет. Устал я от тотального маразма в российском футболе. 12.11.2025

hant64 Нет, только кандидатуру Мюллера, он как раз в Баварии завершил:grin: 12.11.2025

hant64 Дык он вроде бы трудоустроен)). Вопрос - зачем его пиарить на расстрельную должность?:slight_smile: 12.11.2025

hant64 Талалаев был весьма неплохим футболистом. Даже хорошим. 12.11.2025

Хизри Байхатов Спартак, как корабль, который болтается в море.Болельшики на берегу лучше знают, как ему плыть, но только не капитан. 12.11.2025

Lars Berger Стас неоднократно заявлял, что ему нужно 3 года на строительство команды в Грозном. Мужчина должен держать слово. Он обязан отработать свой контракт с "Ахматом" до конца, а не бегать туда-сюда. 12.11.2025

Millwall82 2-8 Киеву и 1-5 от ЦСКА. Просто напоминаю. 12.11.2025

совва при таком подходе остается два кандидата Каррера и Романцев) 12.11.2025

совва серьезно? а на СЭксе одни болельщики Спартака?)) 12.11.2025

Русич Олег А зачем назначать Черчесова, когда результат работы с ним предопределен опытом сотрудничества? Чем плох Романов? Дайте парню возможность проявить себя. Мусаев тоже не сразу стал главным тренером. Но ведь сумел доказать, что не обязательно иметь весомое имя в мировом футболе, чтобы побеждать в чемпионате России. Сейчас то же делают Галактионов и Таллалаев. 12.11.2025

SSJ 100 DSM Ну конечно,куда же без кандидатуры Черчесова,кто то настойчиво хочет пропихнуть его кандидатуру в Спартак,даром он не нужен,отстанте от Спартака,Стас наконец то нашел свой клуб,пусть и работает там,на здоровье. 12.11.2025

Djin Ignatov Эта ГНИЛАЯ команда прятала и СКРЫВАЛА наркоторговца и бандита - теперь еще и тренера Дезертира пригласит !!! 12.11.2025

sdf_1 «Спартак» не рассматривает кандидатуру Черчесова. Карпина тоже. И Юрана тоже. И вообще никого из местных тренеров не рассматривает 12.11.2025

hant64 Согласен, он сякой)). 12.11.2025

совва он не такой) 12.11.2025

совва Николича выкупите в АЕКе, он с двумя командами результат давал, рынок и игроков знает РПЛ... если он не поможет, то никто не поможет))) 12.11.2025

hant64 Так вот в чём смысл последнего проигрыша Ахмата - Стас, оказывается, таким образом прогнулся перед будущими работодателями, проявил, так сказать, лояльность:grin::grin: А если шутки оставить в сторонке, то, учитывая, что уровень идиотизма в менеджменте Спартака просто зашкаливает - кандидатура Полевого командира как раз вписывается в эту картину маслом на все 100%. 12.11.2025

Недавид Намазолькин Только не этого гуся на усах. 12.11.2025

Anatoly Kuznetsov Черчесов точно не подойдет! А вот личка по ходу сможет что- то сделать!!! 12.11.2025

Симон Вирсаладзе Ну почему же? Хамло-то он тоже первостатейное. 12.11.2025

Симон Вирсаладзе Да никто его не рассматривает. Всем давно известно. что СЭ информационный партнёр Саламыча, всё время его пиарит и в трудоустройстве поддерживает 12.11.2025

Генри Форд Мостовой лидирует в опросе. Руководству Спартака на заметку) 12.11.2025

oleg ves Талалаев не только физрук - его команда лучшая в защите, меньше всех пропустила, а стоимость защиты у него ближе к концу из команд РПЛ 12.11.2025

rac135 Первым делом, что сделает этот горец - разгонит полкоманды, а вторая разбежится( Основная мотивация - удар в душе кулаком в морду. Например, Игорь Денисов не даст соврать) 12.11.2025

совва то ненужен месяцами, то всем понуждался)) это топ уровень нашего менеджмента спортивного)) 12.11.2025

Митек Рыжего сменил Лысый, мудрое решение. Но какой смысл менять Лысого на Лысого? 12.11.2025

zel_co А что там Некрасов? Поэму пишет? "Кому в Спартаке жить хорошо"? 12.11.2025

rac135 «Спартак» рассматривает кандидатуру Черчесова» КАКОЙ УЖАС!!! 12.11.2025

zel_co харе дарить идеи Рабинеру 12.11.2025

oleg ves только не этого самовлюбленного болвана 12.11.2025

Андрей Кандидатуру Бормана не рассматривают? :face_with_monocle: 12.11.2025

nabludatel Вы его с Ташуевым не спутали? У Черчесова, наоборот, полгода игра выстраивается. 12.11.2025

iich Нет, только Шалимов, Мостовой или Карпин, только хардкор!! Садизм, так садизм! Что ж сразу пристреливать Черчесовым-то... 12.11.2025

Denizzz77 единственный , кто может навести порядок в этом бардаке 12.11.2025

+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+ Если Черчес пообещает спустить Спартак в пердив и сбрить усы , то пусть приходит 12.11.2025

Roman Lazarenko А кого величают Царём? 12.11.2025

hattabysh Пусть Романов остается и подбирает себе помощников. 12.11.2025

hattabysh Опять СЭ врет. У Черчесова все валится в Ахмате, полный провал на предыдущем месте работы. Да и при деле он сейчас. 12.11.2025

Oleg Petrichko Может пора уже ИИ, так называемый, ставить главным тренером?) 12.11.2025

Alnik-star А назначить Черчесова ГТ команд "Динамо" М и "Спартак" М - очень правильное решение, и, главное, в русле нынешних течений.. 12.11.2025

w4cgi нафиг-нафиг-нафиг. 12.11.2025

igorlvov Да уж! Что то после увольнения истеричной туши, что вообщем то абсолютно правильно - только делать это надо было пол года назад, что то мозгов у руководства больше не стало! Если Спартак будучи никакой командой в последнем туре обыграл Черчесова, на хрена его в команду то тащить!???? Чё вы все кругами ходите то!? Неужели у нас кроме этого и тренеров не осталось??? Ничего у нас хорошего не будет, хоть Гвардиолу приглашай! С таким руководством мы ОБРЕЧЕНЫ! :((( 12.11.2025

treider Вот и до "полевого командира" "созрели"? Сомнительно... Слухи самого "СЭ" имхо. 12.11.2025

Mikhail Seleznev Решили добить Спартак?! 12.11.2025

99 Охмат, соглашайтесь !! Шапито любит платить неустойки и вам за полевого командира перепадет 12.11.2025

ALEX-68 Если подпишут , то в тот же день и увольняют , чтобы ещё больше не позориться. 12.11.2025

Охотник на свинорылых Оооо,да)) Какая замечательная новость с утра:grin: Шашлычник в свинарне это будет очень весело :joy: 12.11.2025

lenin.vowa2018 особенно Самородова, а Хлусевича пусть подарит взамен 12.11.2025

lenin.vowa2018 если Стас не приведет с собой пару игроков из Ахмата, нафиг не нужен 12.11.2025

Dolphin75 Рассматривать? Конечно можно 12.11.2025

garikdubkoff А что так можно ? 12.11.2025

Марко Петкович Отличный выбор! Черчесов - спартаковец,клуб для него не чужой. Нужен именно такой системный тренер, результат точно будет! 12.11.2025

lenin.vowa2018 тренер Акрона. С парой игроков оттуда же. 12.11.2025

Dimario Аа, так вот почему Ахмат сдулся! Саламыч уже обдумывает состав и тактику для КБ! :grin: 12.11.2025

gan75 Так вот как раз до конца сезона. Ещё и Кубок взять можно, с нынешним регламент ом розыгрыша. Состав то, что бы не говорили, вполне рабочий. 12.11.2025

ViktorDiktor® Свят, свят.. не надоооооо! :point_left::joy: 12.11.2025

gan75 Ну если нельзя Мостового, а Карпин сильно занят, то Черчесов лучший вариант... 12.11.2025

VD44 Какая благодатная тема, сначала Станковича увольняли почти всей журнобратией, облив его помоями с ног до головы, теперь в назначенцев можно пальцем тыкать бесконечно и умничать, "я первая увидела, я первая заметила"... 12.11.2025

с13 Тяжело пробиваются в голову умные мысли с утра. Но эта пробилась! 12.11.2025

Dron56 Что сказать ..Бесподобно !!! 12.11.2025

Dron56 Так скажите кто вам нужен ? ... И кто согласится ? 12.11.2025

с13 Менять, так менять. Я бы сформировал тренерский дуэт Черчесов+Карпин. Было бы креативненько и эсклюзивненько. Заодно бы Динамо помогли. 12.11.2025

vova.vls.ra Лукошко всё делает для того,чтобы у Спартака не было достойной игры!!Физрук это магила и игра бей беги. 12.11.2025

Dron56 А вот самого Черчесовп спросили ? ... Он что как мальчик на побегушках , только начал тренеровать Ахмат и бежать теперь в Спартак ? Горцы непоймут и будут правы. 12.11.2025

Dmitriy Nekrasov Да, судя по последнему матчу с нами, Черчесов - это сила. Пусть тренирует Ахмат. У него неплохо всё получается!))) 12.11.2025

planet-satgate Дикие свинни? :pig: 12.11.2025

planet-satgate Спартак надо с копытами и пятачками ПРОДАТЬ мираторгу. 12.11.2025

planet-satgate Если Аркадий Огородов, физрук из Камышина не спасёт клуб, то ему (Спартаку) дорога только в ФНЛ. Серьга Юран, например не потянет команду. (если можно командой назвать)? Там каждый день мордобой будет в раздевалке. 12.11.2025

Dolphin75 Відчепися від мене, дірявий 12.11.2025

Топотун Привет, отмороженный пингвин, ты Евгений Петросян, а Топа мистер Бин ! 12.11.2025

Dolphin75 Стоп! Так у них даже нет конкретной замены Станковичу? Зачем же увольняли?! 12.11.2025

AlAr Если это так, то у боссов Спартака крыша поехала окончательно! 12.11.2025

Serjeapple А кто автор этого пасквиля? 12.11.2025

Топотун Нах ! 12.11.2025

Dzendex Кроме прочего у Черчесова не выдающийся транзит на ближайший год - поддержки планет нет - не будет и результата который ждут уже сегодня и завтра. Каррера. 12.11.2025

perez-kb кто распускает эти слухи??? 12.11.2025

ron9 ты конечно конченый дебил))) nкак ты в мире то живешь с го...м вместо мозгов? 12.11.2025

Nik вы прикалываетесь? 12.11.2025

shur Начинается круговорот тренеров в природе 12.11.2025

Любитель Севера Да не пойдет он из солидной команды в этот скандальный свинарник. Банка тушенки, ромбиком знак - здесь похоронен московский Спартак! 12.11.2025

Ikar Черчесов реально даст сегодня Спартаку дисциплину и результат , а нравятся усы или не нравятся это сейчас на втором месте 12.11.2025

rake издеваются что ли? 12.11.2025

rake ребров вроде еще был из киевского динамо 12.11.2025

Слоноул Хорощо бы, но вряд ли. 12.11.2025

Каспийский берег Черчесов пусть Лече по баночкам закатывает в Грозном. Лично я сыт по горло этим индюшачьим фаршем смолотым Киевом. 12.11.2025

DaviT MosKv А кто сейчас тренер Ференцвароша? 12.11.2025

Феликс_Забанен Даже мостовой будет лучше 12.11.2025

Корнелий Ш А почему бы и нет? В полном развале навести какой-то порядок, для этого он вполне. Другое дело, что СЭ все известные им фамилии вбрасывает для кликов, пока тема не остыла. 12.11.2025

Kupservas Не нормативная лексика от фанатов на такие мысли руководства.... Бердыев Вам в помощь.... 12.11.2025

zoolord Забирайте обратно Талалаева. Хоть физрук всех бегать заставит! 12.11.2025

Gordon То есть мы сначала в самый (!) неподходящий для этого момент увольняем Станковича, а потом начинаем кого-то рассматривать? :))))) Настолько привык к выкрутасам нашего руководства, что уже даже не удивляюсь. Факт в том, что единственное, что изменилось со времён Федуна - отсутствие стыда за трёп его истеричной сожительницы. 12.11.2025

SERGEY111 Опять двадцать пять . Это тупик для Спартака . Значит следующим будет Абаскаль . 12.11.2025

zoolord Даром не нужен! 12.11.2025

kazial Лучше Царя, чем Саламыча. 12.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака Сегодня нас накроет волной. " как стало известно С.Э. ....."))) 12.11.2025

wintersonic «Гастролер» Спартаку не нужен, да и был уже… 12.11.2025

Andrey Konyakhin Смешно, однако! 12.11.2025

Albert Khisametdinov А кто там ещё тренировал Ференцварош? Бегом подавайте резюме в Лукойл. 12.11.2025

С детства за Уралмаш! Алланазаров не подписал статью?))) 12.11.2025

Nick Не дай Бог 12.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Влад тоже сойдёт! 12.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Я бы сдела ставку на единственного кто понимает что либо в футболе, на ЦАРЯ! 12.11.2025

Diman_madridista Идет на 11-м месте, пошел проигрывать один за другим, ага, отличная кандидатура 12.11.2025

китайский городовой Черчесов может дать результат только в условиях, когдо он царь горы, а в Спартаке таких царей как людей в метро 12.11.2025

тихоновнавсегда Пошло дерьмо на вентилятор... 12.11.2025

TomCat Читалось. После слива. 12.11.2025

_Mike N_ и свалить с миллионами евро к семье, в Австрию !:laughing::laughing::laughing: 12.11.2025

_Mike N_ Спасибо за статью - хорошая шутка ! Надеюсь Федун с Заремой ее почитают в своем особняке на французской Ривьере и посмеются тоже - вовремя продали этот хлам, который раньше гордо назывался "Спартак" ! 12.11.2025

Saypin не дай бог 12.11.2025

Valery Petrukhin Очередной вброс? 12.11.2025

Спартак1922 еще рyкaкy верните. 12.11.2025

Бен Ричардс Они там спятили? 12.11.2025

FA1 Почаму небесную грацию коммкентировать низя? 12.11.2025

Слоноул Помощником поставить Газзаева. 12.11.2025

Saiga-спринтер Лучше по 4 от "Д" К., чем 7 в Питере. 12.11.2025

Saiga-спринтер Черчес, на сегодня, оптимальный вариант для футбольного пассива Лукойла. Но только на сегодня, так как сейчас нельзя или почти не возможно полностью перетряхнуть/поменять состав команды. Это может дать эффект в краткосрочной перспективе, как в Тереке. Далее нужно иметь тренерское умение готовить команды для длительной игры на должном уровне. Этого Черчес нигде не продемострировал, так как не имеет фундаментальной базовой тренерской подготовки/образования. Да и командные методы Черчеса многим в команде будут не по нраву, причем, отнюдь, не только легионерам. И состав тушинский нынешний потребуется значительно поменять под Черчеса, а это, в сегоднешних условиях, процесс и не быстрый, и значительно более затратный. Не всем боссам компании повышенные аппетиты покажутся обоснованными. Скорее всего, в тушинском колхозчи опять появится очередной забровочный клоун, и, снова необоснованные ничем, притязания на якобы "народное" верховодство в РПЛ. Ви-ля-сель. 12.11.2025

Иван Алназаровым запахло 12.11.2025

АйЯЯйКиН-СССР Хосспади, только не это!!!!:face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth: Два раза по 1-4 от хохлов было мало??? 12.11.2025

miker65 Царя родного идиоты даже не рассматривают, зато с лысым холуем дважды хотят войти в Москву-реку… 12.11.2025

Строгий-но-справедливый Черчесов очень правильный вариант... похоронить Спартак окончательно. 12.11.2025

Dreamlike Свиньи неисправимы, всякую шваль рассматривают 12.11.2025

allerc Не, Стасик уже был. Хватит. 12.11.2025

Штрафбат Так Черчесов - тот же Станкович. Только посолиднее, поспокойнее. Но такой же мотиватор, не умеющий ставить игру. Везде где он работал - вначале идет подъем, игроки начинают бежать, вдохновляться. Но проходит эффект прихода нового тренера, начинается рутина - и происходит обвал результатов. Везде так было до этого, и так сейчас происходит в Ахмате. Так что если тренер на полгода-год - это к Черчесову. Если на более продолжительный срок и с желанием поставить игру, а не надеяться исключительно на индивидуальные качества игроков - надо искать другого специалиста, СТАВЯЩЕГО ИГРУ! 12.11.2025

alexb2025personal Рассматривать можно. Черчесов занят вообще-то. Вопросов тут несколько. Какой срок? Какая зарплата? Какая неустойка? Если ответ: примерно, как в Ахмате, то зачем это надо? Если условия сильно другие: вот тогда разговор. Спартаковские болельщики и руководство(возможно) исходят из того, что "это же Спартак, все побегут". Нет, не побегут. 12.11.2025

Кабанчик Нормальный вариант, лучше чем Гарсия, дисциплину наведет, и игру построит. 12.11.2025

NF Круг замкнулся?) Ох, скоро появится новый анекдот... 12.11.2025

555 555 Господи,за что нам всё это. 12.11.2025

ФОКСИ Черчесов не подходит поПросятам - не истерик и не танцор.....а эти два основных фактора при назнчении тренеров уже более десятка лет.... 12.11.2025

пpохожий Только не он((( 12.11.2025

Олег Каноков "Как стало известно «СЭ»" С цепи сорвались сегодня? 12.11.2025