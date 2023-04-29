«Спартак» спасся от поражения в матче с «Ростовом»

«Спартак» дома сыграл вничью с «Ростовом» в матче 29-го тура чемпионата России — 1:1.

В первой тайме игрок гостей Кирилл Щетинин не смог продолжить встречу. 21-летний хавбек получил повреждение после столкновения с одноклубником в центре поля. Его заменили на Даниила Уткина.

Защитник «Спартака» Георгий Джикия получил повреждение перед перерывом и не вышел на второй тайм матча. Вместо него на поле появился Павел Маслов.

Счет в игре открыл полузащитник «Ростова» Александр Селява на 80-й минуте. На 90+4-й минуте игрок красно-белых Александр Соболев сравнял и установил итоговый счет в матче.

«Спартак» набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые встретятся с «Зенитом».

«Ростов» находится на втором месте с 50 очками. Команда в 26-м туре сыграет с «Факелом».