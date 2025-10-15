«Спартак» и «Ростов» сыграют в чемпионате России 18 октября

«Спартак» и «Ростов» сыграют в 12-м туре чемпионата России в субботу, 18 октября. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Стартовый свисток — в 15.15 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

18 октября, 15:15. Лукойл Арена (Москва)

Матч в столице России в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 15.10 мск, за 5 минут до стартового свистка.

После 11 туров чемпионата России красно-белые набрали 18 очков и занимают шестое место в таблице, у ростовчан — 13 очков и десятая строчка.

